Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Selasa, 7 Juli 2026 | 23.15 WIB

7 Ciri Orang yang Sering Memeriksa Ponsel di Tengah Malam, Nomor 3 Sering DIlakukan

Ilustrasi orang yang sering ngecek ponsel mereka sepanjang malam (freepik) - Image

Ilustrasi orang yang sering ngecek ponsel mereka sepanjang malam (freepik)

JawaPos.com - Ada orang yang dapat tidur dengan tenang hingga pagi tanpa gangguan, tetapi ada pula yang merasa sulit menahan keinginan untuk membuka dan memeriksa ponsel saat malam semakin larut.

Kebiasaan tersebut ternyata tidak hanya berkaitan dengan pola tidur, tetapi juga dapat berhubungan dengan beberapa karakter dan pola perilaku tertentu. Psikologi mencoba melihat alasan di balik kebiasaan seseorang yang kerap mengecek ponsel, bahkan ketika seharusnya mereka sedang beristirahat.

Dikutip dari laman geediting.com, berikut tujuh ciri yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan memeriksa ponsel sepanjang malam.

1. Orang dengan tipe night owl

Bukan rahasia lagi bahwa sebagian dari kita lebih cenderung menggulir layar larut malam dibandingkan sebagian lainnya.

Psikolog telah lama mempelajari perbedaan antara orang yang suka begadang dan yang suka bangun pagi, dan ternyata preferensi tidur-bangun Anda mengungkapkan banyak hal tentang Anda.

Orang yang suka begadang, atau mereka yang secara alami merasa lebih terjaga dan produktif di malam hari, cenderung lebih tertarik pada ponsel mereka di malam hari.

Ini bukan hanya tentang merasa waspada, ini tentang daya tarik waktu yang tenang dan tanpa gangguan yang ditawarkan oleh waktu larut malam.

Dengan kata lain, perilaku kita tidak selalu tentang benar atau salah, tetapi didorong oleh ritme dan preferensi batin kita.

Dan jika Anda mendapati diri Anda meraih ponsel saat orang lain sedang tidur lelap, Anda mungkin benar-benar seorang night owl.

2. Ketergantungan digital

Keterikatan terhadap perangkat digital tidak selalu sehat. Itulah yang disebut oleh para psikolog sebagai 'ketergantungan digital'.

Saat terlalu sibuk dengan screen time, kita sering kali lupa waktu hingga menggulir ponsel sepanjang malam, dan akhirnya merasa kelelahan saat pagi hari.

3. Takut ketinggalan atau FOMO

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
8 Ciri Orang yang Stalking Mantan Pasangan di Media Sosial Menurut Psikologi, Apa Saja? - Image
Kepribadian

8 Ciri Orang yang Stalking Mantan Pasangan di Media Sosial Menurut Psikologi, Apa Saja?

Selasa, 30 Juni 2026 | 01.41 WIB

Selalu Pesimis, Ini 7 Ciri Orang yang Tidak Bakal Maju dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Selalu Pesimis, Ini 7 Ciri Orang yang Tidak Bakal Maju dalam Hidup Menurut Psikologi

Minggu, 28 Juni 2026 | 06.16 WIB

6 Ciri Orang Psikopat di Tempat Kerja sebagai Tanda Kepribadian Antisosial Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

6 Ciri Orang Psikopat di Tempat Kerja sebagai Tanda Kepribadian Antisosial Menurut Psikologi

Minggu, 28 Juni 2026 | 04.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

5

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

6

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs

7

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

8

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

9

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

10

Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore