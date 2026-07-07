7 Ciri Orang yang Sering Memeriksa Ponsel di Tengah Malam, Nomor 3 Sering DIlakukan

1. Orang dengan tipe night owl

Bukan rahasia lagi bahwa sebagian dari kita lebih cenderung menggulir layar larut malam dibandingkan sebagian lainnya.

Psikolog telah lama mempelajari perbedaan antara orang yang suka begadang dan yang suka bangun pagi, dan ternyata preferensi tidur-bangun Anda mengungkapkan banyak hal tentang Anda.

Orang yang suka begadang, atau mereka yang secara alami merasa lebih terjaga dan produktif di malam hari, cenderung lebih tertarik pada ponsel mereka di malam hari.

Ini bukan hanya tentang merasa waspada, ini tentang daya tarik waktu yang tenang dan tanpa gangguan yang ditawarkan oleh waktu larut malam.

Dengan kata lain, perilaku kita tidak selalu tentang benar atau salah, tetapi didorong oleh ritme dan preferensi batin kita.

Dan jika Anda mendapati diri Anda meraih ponsel saat orang lain sedang tidur lelap, Anda mungkin benar-benar seorang night owl.

2. Ketergantungan digital

Keterikatan terhadap perangkat digital tidak selalu sehat. Itulah yang disebut oleh para psikolog sebagai 'ketergantungan digital'.

Saat terlalu sibuk dengan screen time, kita sering kali lupa waktu hingga menggulir ponsel sepanjang malam, dan akhirnya merasa kelelahan saat pagi hari.