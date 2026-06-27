Selalu Pesimis, Ini 7 Ciri Orang yang Tidak Bakal Maju dalam Hidup Menurut Psikologi

ilustrasi orang yang tidak maju dalam hidup. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Kemajuan merupakan bagian penting dalam kehidupan, namun tidak semua orang berhasil terus bergerak maju.
Sebagian justru merasa terhenti di satu titik dan sulit berkembang. Kondisi ini bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti ketakutan terhadap perubahan, kurangnya dorongan untuk mencapai sesuatu, atau minimnya ambisi dalam hidup.
Mengutip Geediting, dalam kajian psikologi terdapat tujuh tanda umum yang sering ditemukan pada orang-orang yang mengalami stagnasi dan cenderung tidak mengalami perkembangan signifikan dalam hidupnya.
1. Takut akan perubahan
Perubahan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Namun, bagi sebagian orang, gagasan tentang perubahan dapat menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman.
Mereka lebih memilih kenyamanan realitas yang diketahui, tidak peduli seberapa tidak memuaskannya, daripada ketidakpastian perubahan.
Merangkul perubahan bukan hanya tentang kemampuan beradaptasi tetapi juga tentang pembelajaran dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
2. Kurangnya refleksi diri
Refleksi diri bisa menjadi alat yang ampuh untuk pertumbuhan pribadi. Namun, sebagian orang cenderung mengabaikan praktik ini.
Tanpa refleksi diri, mereka berisiko mengulang pola yang sama berulang-ulang sehingga sulit melangkah maju dalam hidup.
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