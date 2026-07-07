6 Pelajaran Hidup Masa Kecil yang Bikin Persahabatan dan Hubungan Bertahan Seumur Hidup

Pelajaran hidup masa kecil yang bikin persahabatan dan hubungan bertahan seumur hidup / foto : Magnific/ pressfoto
JawaPos.com – Tidak banyak orang yang berhasil mempertahankan persahabatan dari masa kecil hingga dewasa dengan penuh makna.
Mereka yang masih dekat dengan teman lama ternyata telah belajar pelajaran hidup yang membentuk cara mereka menjaga hubungan.
Nilai-nilai lama tentang persahabatan yang tulus kini semakin langka namun terbukti menjadi fondasi ikatan yang bertahan lama.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (7/7), berikut enam pelajaran penting yang dipelajari sejak masa kecil oleh mereka yang masih memiliki sahabat-sahabat terbaik hingga hari ini.
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1. Menghormati batasan orang lain
Batasan adalah bagian penting dari setiap hubungan yang sehat, termasuk persahabatan yang sudah terjalin sejak lama.
Lamanya kenal seseorang tidak memberi siapapun hak untuk mengabaikan kenyamanan dan kebutuhan pribadi orang tersebut.
Batasan yang dihormati menciptakan keseimbangan yang sehat dan memastikan hubungan tidak menjadi sumber kelelahan emosional.
Terapis berpengalaman menjelaskan bahwa diskusi tentang batasan harus spesifik, jujur, dan berfokus pada nilai yang dihargai dalam hubungan.
Ketika batasan diabaikan, orang lain akan merasa tidak didengarkan dan tidak cukup dihargai untuk merasa nyaman.
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