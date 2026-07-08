Orang yang Tidak Pernah Menyela Orang Lain Biasanya Mempelajari 6 Pelajaran Hidup Sejak Dini

JawaPos.com - Orang dengan pengendalian diri, membiarkan orang lain selesai berbicara sebelum mereka menyela cenderung menonjol.

Mereka tidak terjun dengan cerita mereka sendiri. Mereka duduk dan mendengarkan dengan penuh hormat. Sementara beberapa orang secara alami memiliki gaya komunikasi yang lebih tenang, kemampuan untuk menghindari interupsi seringkali disengaja.

Sebagian besar waktu, keterampilan ini adalah sesuatu yang dipelajari sejak dini melalui pengalaman hidup.

Dilansir dari yourtango pada Rabu (8/7), berikut orang-orang yang hampir tidak pernah menyela orang lain saat mereka berbicara sering mempelajari pelajaran penting ini sejak dini:

1. Mendengarkan sama pentingnya dengan berbicara

Anda tidak dapat melakukan percakapan yang bermakna tanpa mendengarkan orang lain. Meskipun demikian, banyak yang lupa bahwa mendengarkan sama pentingnya dengan berbicara sambil bercakap-cakap.

Orang yang tidak menyela biasanya tumbuh dengan pemahaman bahwa komunikasi bukan hanya tentang mengungkapkan pikiran mereka sendiri tetapi juga tentang memberi ruang bagi pikiran orang lain.

Mereka belajar bahwa mendengarkan dengan cermat membantu membangun kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman. Penelitian secara konsisten mendukung gagasan ini, mencatat bahwa mendengarkan secara aktif sangat meningkatkan hubungan.