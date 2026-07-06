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Irfan Ferdiansyah
Senin, 6 Juli 2026 | 22.45 WIB

Orang yang Mendengarkan Lagu yang Sama Berulang-ulang Sampai Bosan Biasanya Menunjukkan 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mendengarkan lagu berulang-ulang./Magnific/studioredcup - Image

seseorang yang mendengarkan lagu berulang-ulang./Magnific/studioredcup

JawaPos.com - Pernahkah Anda memutar satu lagu favorit berkali-kali hingga hafal setiap lirik, nada, bahkan suara instrumennya?

Bagi sebagian orang, kebiasaan ini mungkin terlihat aneh. Mereka bertanya-tanya mengapa seseorang tidak segera beralih ke lagu baru yang sedang populer.

Padahal, dari sudut pandang psikologi, mendengarkan lagu yang sama secara berulang bukanlah perilaku yang aneh. Justru kebiasaan ini dapat berkaitan dengan cara seseorang mengelola emosi, memproses pengalaman hidup, hingga karakter kepribadiannya.

Meski tidak bisa dijadikan alat diagnosis atau patokan mutlak, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pola seseorang dalam menikmati musik sering kali mencerminkan kondisi psikologis tertentu.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (5/7), terdapat delapan ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang yang senang mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang sampai akhirnya merasa bosan.

1. Memiliki Ikatan Emosional yang Kuat

Salah satu alasan paling umum seseorang terus memutar lagu yang sama adalah karena lagu tersebut memiliki makna emosional yang mendalam.

Bisa jadi lagu itu mengingatkan pada seseorang, momen tertentu, perjalanan hidup, atau bahkan pencapaian yang berkesan. Musik mampu mengaktifkan area otak yang berhubungan dengan emosi dan memori, sehingga mendengarkan lagu yang sama dapat menghadirkan kembali perasaan yang pernah dialami.

Orang seperti ini biasanya menghargai kenangan dan cenderung memiliki hubungan emosional yang kuat dengan pengalaman hidup mereka.

2. Menyukai Rasa Nyaman dan Stabilitas

Psikologi mengenal konsep bahwa manusia cenderung merasa nyaman terhadap sesuatu yang sudah familiar.

Editor: Hanny Suwindari
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