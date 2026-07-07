Menurut Psikologi, Orang yang Secara Konsisten Memberikan Tip Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Unik Ini

JawaPos.com - Memberikan tip di atas 25% bukanlah kebiasaan umum. Bagi sebagian orang, angka itu terasa “terlalu besar”, bahkan berlebihan.

Namun menariknya, dalam psikologi perilaku dan psikologi sosial, tindakan kecil seperti memberi tip justru sering digunakan untuk membaca karakter, nilai hidup, hingga cara seseorang memandang dunia.

Orang yang secara konsisten memberi tip besar—bukan sekali dua kali, tetapi berulang kali—biasanya tidak bertindak secara impulsif.

Ada pola kepribadian, empati, dan cara berpikir tertentu yang bekerja di balik keputusan tersebut. Psikologi melihat bahwa mereka bukan sekadar “dermawan”, melainkan memiliki kombinasi sifat unik yang membedakan mereka dari kebanyakan orang.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (6/1), terdapat tujuh ciri kepribadian yang paling sering ditemukan pada orang yang terbiasa memberi tip di atas 25%.

1. Memiliki Empati Tinggi dan Sensitivitas Sosial yang Tajam

Dalam psikologi, empati adalah kemampuan memahami dan merasakan kondisi emosional orang lain. Pemberi tip besar biasanya sangat peka terhadap situasi pekerja layanan—mulai dari kelelahan fisik, tekanan jam kerja, hingga ketidakpastian pendapatan.

Mereka tidak hanya melihat pelayan sebagai “penyedia jasa”, tetapi sebagai manusia dengan kehidupan, kebutuhan, dan perjuangan. Sensitivitas sosial ini membuat mereka merasa tidak nyaman jika menikmati layanan tanpa memberi penghargaan yang layak.

Bagi mereka, tip bukan sekadar uang tambahan, melainkan bentuk pengakuan dan penghormatan.