Orang yang Bisa Tertidur di Mana Saja, Kapan Saja Telah Menguasai 9 Keterampilan Hidup Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang yang dapat tertidur di kursi bandara, di dalam kereta, saat perjalanan mobil, atau bahkan di ruangan yang cukup bising?

Banyak orang menganggap kemampuan tersebut sebagai "bakat alami" atau sekadar karena orang itu mudah mengantuk. Padahal, dari sudut pandang psikologi, kemampuan untuk tertidur dengan mudah sering kali mencerminkan sejumlah keterampilan hidup yang telah berkembang dengan baik.

Tentu saja, kemampuan ini tidak selalu berlaku untuk semua orang. Ada kondisi medis seperti narkolepsi atau gangguan tidur lainnya yang perlu ditangani oleh tenaga kesehatan.

Namun, bagi individu yang sehat, kemampuan untuk beristirahat kapan pun dibutuhkan sering kali menunjukkan hubungan yang baik antara pikiran, tubuh, dan kebiasaan sehari-hari.

Psikologi modern menunjukkan bahwa kualitas tidur tidak hanya dipengaruhi oleh kasur yang nyaman atau suasana yang tenang, tetapi juga oleh cara seseorang mengelola stres, emosi, dan energinya.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (5/7), terdapat sembilan keterampilan hidup yang sering dimiliki oleh orang-orang yang mampu tertidur hampir di mana saja.

1. Mereka Mampu Mengelola Stres dengan Baik

Salah satu penyebab utama seseorang sulit tidur adalah pikiran yang terus bekerja. Ketika tubuh lelah tetapi otak masih sibuk memikirkan pekerjaan, masalah keluarga, atau kekhawatiran tentang masa depan, tidur menjadi sulit dicapai.

Orang yang mudah tertidur biasanya memiliki kemampuan untuk "mematikan mode waspada" ketika tubuh membutuhkan istirahat. Mereka tidak berarti bebas dari masalah, tetapi mampu menempatkan kekhawatiran pada waktunya.