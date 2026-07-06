Menurut Psikologi, Orang yang Mudah Berteman Saat Bepergian Sering Menunjukkan 7 Perilaku Ini

JawaPos.com - Bepergian bukan hanya soal mengunjungi tempat-tempat baru atau menikmati pemandangan yang indah. Bagi sebagian orang, perjalanan juga menjadi kesempatan untuk bertemu orang-orang baru, bertukar cerita, bahkan membangun persahabatan yang bertahan lama.

Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ada orang yang baru beberapa jam berada di kereta, pesawat, atau hostel sudah memiliki teman baru? Sementara yang lain menghabiskan perjalanan tanpa berbicara dengan siapa pun.

Ternyata, kemampuan membangun hubungan sosial saat bepergian bukan semata-mata bergantung pada kepribadian ekstrovert. Psikologi menunjukkan bahwa ada sejumlah perilaku sederhana yang membuat seseorang lebih mudah diterima dan disukai oleh orang lain.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (5/7), terdapat tujuh perilaku yang sering dimiliki oleh orang yang mudah berteman saat bepergian.

1. Mereka Tersenyum dan Menunjukkan Bahasa Tubuh yang Terbuka

Kesan pertama memiliki pengaruh besar dalam interaksi sosial. Menurut berbagai penelitian psikologi sosial, senyuman tulus dapat meningkatkan persepsi bahwa seseorang ramah, dapat dipercaya, dan mudah diajak berbicara.

Selain tersenyum, bahasa tubuh juga memainkan peran penting. Orang yang mudah mendapatkan teman biasanya tidak menyilangkan tangan, menjaga kontak mata secukupnya, dan menghadap lawan bicara saat berbincang.

Sikap-sikap kecil ini memberi sinyal bahwa mereka terbuka untuk berinteraksi.

Sebaliknya, wajah yang tegang atau postur tubuh yang tertutup sering kali membuat orang lain enggan memulai percakapan, meskipun sebenarnya orang tersebut juga ingin berkenalan.