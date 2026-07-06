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Irfan Ferdiansyah
Senin, 6 Juli 2026 | 21.52 WIB

10 Hal yang Dilakukan Remaja Sebelum Era Ponsel Pintar yang Kebanyakan Anak Zaman Sekarang Tak Sanggup Melakukannya Bahkan Sehari Pun

seseorang yang menghabiskan seharian tanpa internet./Magnific/romanzaiets - Image

seseorang yang menghabiskan seharian tanpa internet./Magnific/romanzaiets

JawaPos.com - Bagi remaja yang tumbuh pada era 1980-an, 1990-an, hingga awal 2000-an, kehidupan sehari-hari sangat berbeda dibandingkan sekarang.

Saat itu belum ada media sosial, video pendek tanpa henti, atau notifikasi yang muncul setiap beberapa menit. Hiburan harus dicari, pertemanan harus diusahakan, dan kesabaran menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Dari sudut pandang psikologi, perubahan teknologi tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, tetapi juga memengaruhi perhatian, pengendalian diri, toleransi terhadap kebosanan, hingga kemampuan membangun hubungan sosial.

Bukan berarti generasi sekarang lebih lemah atau generasi dulu lebih hebat. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang berbeda sehingga membentuk kebiasaan dan keterampilan psikologis yang berbeda pula.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (6/7), terdapat sepuluh hal yang biasa dilakukan remaja sebelum era ponsel pintar yang mungkin terasa sangat sulit bagi sebagian anak zaman sekarang jika harus menjalaninya bahkan hanya selama satu hari.

Sebelum internet mudah diakses, remaja menjalani hari tanpa terus-menerus memeriksa pesan atau media sosial.

Mereka pergi ke sekolah, bermain, belajar, membaca buku, atau membantu orang tua tanpa merasa kehilangan sesuatu karena tidak ada informasi yang terus mengalir setiap detik.

Dalam psikologi, kondisi ini melatih kemampuan untuk hadir pada saat ini (present moment). Otak tidak terus-menerus berpindah perhatian sehingga lebih mudah berkonsentrasi pada satu aktivitas.

Sebaliknya, paparan notifikasi yang konstan dapat meningkatkan kecenderungan melakukan multitasking yang justru membuat fokus menurun.

2. Menunggu dengan Sabar

Editor: Hanny Suwindari
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