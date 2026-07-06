7 Topik yang Tak Henti-Hentinya Dibicarakan oleh Para Narsistik Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah bertemu seseorang yang hampir selalu mengarahkan pembicaraan kembali kepada dirinya sendiri.

Apa pun topiknya, mereka tampak memiliki cara untuk menjadi pusat perhatian. Dalam psikologi, perilaku ini sering dikaitkan dengan sifat narsistik.

Penting untuk dipahami bahwa memiliki sifat narsistik tidak selalu berarti seseorang mengalami gangguan kepribadian narsistik. Banyak orang hanya menunjukkan beberapa kecenderungan narsistik tanpa memenuhi kriteria diagnosis klinis.

Orang dengan kecenderungan narsistik umumnya memiliki kebutuhan yang tinggi akan pengakuan, validasi, dan kekaguman dari orang lain.

Cara mereka berbicara sering kali mencerminkan kebutuhan tersebut. Mereka memilih topik yang dapat meningkatkan citra diri, menunjukkan superioritas, atau memperoleh perhatian sebanyak mungkin.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (6/7), terdapat tujuh topik yang menurut psikologi paling sering menjadi bahan pembicaraan individu dengan kecenderungan narsistik.

1. Prestasi dan Kehebatan Diri

Topik pertama yang hampir tidak pernah lepas dari pembicaraan mereka adalah pencapaian pribadi. Mereka gemar menceritakan kesuksesan, penghargaan, pengalaman eksklusif, hingga kemampuan yang mereka anggap luar biasa.

Menceritakan prestasi tentu merupakan hal yang wajar. Namun, pada individu dengan kecenderungan narsistik, cerita tersebut sering kali diulang berkali-kali meskipun tidak relevan dengan situasi. Tujuannya bukan sekadar berbagi pengalaman, tetapi memperoleh kekaguman dari lawan bicara.