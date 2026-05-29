Jika Seseorang Mengangkat 6 Topik Ini dalam Percakapan, Kemungkinan Besar Mereka adalah Pemikir yang Kompleks

JawaPos.com - Tidak semua orang yang terlihat cerdas adalah pemikir yang kompleks. Ada orang yang pandai berbicara, cepat memberi opini, dan mampu terdengar meyakinkan, tetapi sebenarnya berpikir secara dangkal. Sebaliknya, ada juga orang yang tidak terlalu banyak bicara, namun ketika mereka mulai membahas suatu topik, percakapannya terasa lebih dalam, lebih luas, dan lebih kaya perspektif.

Pemikir yang kompleks biasanya memiliki cara melihat dunia yang tidak hitam-putih. Mereka mampu menerima kontradiksi, memahami bahwa satu masalah bisa memiliki banyak lapisan, dan menyadari bahwa realitas sering kali jauh lebih rumit daripada sekadar benar atau salah.

Salah satu cara paling mudah mengenali tipe orang seperti ini adalah melalui topik yang sering mereka angkat dalam percakapan. Bukan karena mereka ingin terlihat intelektual, tetapi karena pikiran mereka memang terbiasa menjelajahi hal-hal yang lebih mendalam.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (27/5), terdapat enam topik yang sering muncul dalam percakapan para pemikir kompleks.

1. Mereka Sering Membahas “Mengapa” di Balik Perilaku Manusia

Orang biasa mungkin hanya membahas apa yang terjadi. Namun pemikir yang kompleks cenderung tertarik pada alasan di baliknya.

Mereka tidak berhenti pada kalimat seperti:

“Dia marah.”

“Masyarakat sekarang egois.”

“Anak muda makin malas.”

Sebaliknya, mereka akan bertanya: