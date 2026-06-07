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Irfan Ferdiansyah
Senin, 8 Juni 2026 | 02.53 WIB

10 Topik Pembuka Percakapan yang Membuat Orang Langsung Bersemangat dalam Hitungan Detik Setelah Bertemu Anda Menurut Psikologi

seseorang yang membuat orang langsung bersemangat / foto: Magnific/drobotdean - Image

seseorang yang membuat orang langsung bersemangat / foto: Magnific/drobotdean

JawaPos.com - Penelitian psikologi menunjukkan bahwa manusia membentuk kesan pertama hanya dalam beberapa detik. Cara Anda membuka percakapan dapat menentukan apakah lawan bicara merasa nyaman, antusias, atau justru ingin segera mengakhiri interaksi. Menariknya, orang cenderung lebih menyukai percakapan yang membuat mereka merasa dihargai, didengarkan, dan memiliki emosi positif.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (7/6), terdapat 10 topik pembuka percakapan yang terbukti mampu membuat orang lebih bersemangat ketika berbicara dengan Anda.

1. Tanyakan Hal Menarik yang Sedang Mereka Nikmati

Alih-alih bertanya, "Apa kabar?", cobalah bertanya:

"Belakangan ini ada hal yang paling membuat Anda bersemangat?"

Pertanyaan ini mengarahkan pikiran seseorang pada pengalaman positif. Menurut psikologi positif, ketika seseorang membicarakan sesuatu yang mereka sukai, suasana hati mereka akan meningkat dan mereka akan mengasosiasikan perasaan menyenangkan itu dengan orang yang mengajaknya berbicara.

2. Bicarakan Hobi dan Kesukaan Mereka

Setiap orang senang membahas hal yang mereka sukai.

Contoh:

"Sekarang lagi suka kegiatan apa?"
"Ada film atau serial yang menurut Anda wajib ditonton?"

Ketika seseorang menceritakan hobinya, otak melepaskan dopamin yang berkaitan dengan rasa senang. Karena itu, percakapan menjadi lebih hidup.

3. Bahas Pengalaman Liburan atau Tempat Favorit

Manusia memiliki kecenderungan mengingat pengalaman menyenangkan lebih kuat daripada pengalaman biasa.

Cobalah bertanya:

"Kalau bisa liburan ke mana saja minggu depan, Anda ingin ke mana?"

Pertanyaan ini mengundang imajinasi dan emosi positif sehingga percakapan terasa lebih menarik.

4. Tanyakan Tujuan atau Impian Mereka

Sebagian besar orang jarang mendapat kesempatan untuk membicarakan cita-cita mereka.

Contoh:

"Apa target yang sedang ingin Anda capai tahun ini?"
"Kalau tidak ada batasan apa pun, hal apa yang paling ingin Anda lakukan?"

Pertanyaan semacam ini membuat orang merasa diperhatikan secara lebih mendalam.

5. Bicarakan Makanan Favorit

Topik makanan hampir selalu berhasil mencairkan suasana.

Misalnya:

"Makanan yang paling bikin Anda bahagia apa?"
"Kalau cuma boleh makan satu menu seumur hidup, pilih apa?"

Topik sederhana ini sering menghasilkan percakapan yang panjang dan penuh tawa.

6. Minta Rekomendasi

Secara psikologis, orang senang merasa pendapatnya dihargai.

Cobalah bertanya:

"Ada buku yang bagus yang pernah Anda baca?"
"Rekomendasi tempat makan favorit Anda apa?"

Ketika diminta rekomendasi, seseorang merasa memiliki nilai dan kontribusi dalam percakapan.

7. Ceritakan Pengalaman Lucu atau Menarik

Humor adalah salah satu alat sosial yang paling efektif.

Anda bisa membuka dengan:

"Saya baru mengalami kejadian lucu tadi pagi…"

Cerita ringan dan menyenangkan membantu menciptakan hubungan emosional yang lebih cepat.

8. Tanyakan Hal Baru yang Sedang Mereka Pelajari

Orang pada dasarnya menyukai perkembangan diri.

Contoh:

"Belakangan ini lagi belajar apa?"
"Ada skill baru yang sedang Anda coba?"

Pertanyaan ini membuat percakapan menjadi lebih bermakna dan jauh dari kesan basa-basi.

9. Bahas Film, Musik, atau Tren yang Sedang Populer

Topik hiburan mudah menghubungkan dua orang yang baru bertemu.

Misalnya:

"Film terakhir yang benar-benar membuat Anda terkesan apa?"
"Lagu yang paling sering Anda putar akhir-akhir ini apa?"

Kesamaan selera sering kali menjadi awal terbentuknya hubungan yang lebih akrab.

10. Berikan Pertanyaan yang Membuat Mereka Tersenyum

Menurut psikologi, emosi positif sangat mudah menular.

Cobalah pertanyaan seperti:

"Apa momen paling membahagiakan yang Anda alami minggu ini?"
"Hal kecil apa yang selalu membuat Anda tersenyum?"

Ketika seseorang mengingat pengalaman bahagia, suasana percakapan menjadi lebih hangat dan penuh energi.

Rahasia yang Sering Dilupakan

Banyak orang berpikir bahwa mereka harus menjadi pembicara yang hebat agar disukai. Padahal, penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang lebih menyukai mereka yang membuat orang lain merasa nyaman berbicara tentang dirinya sendiri.

Kuncinya bukan berbicara lebih banyak, melainkan mengajukan pertanyaan yang tepat, mendengarkan dengan tulus, dan menunjukkan ketertarikan yang nyata.

Dengan menggunakan 10 topik pembuka ini, Anda tidak hanya membuat percakapan lebih hidup, tetapi juga meninggalkan kesan positif dalam hitungan detik. Karena pada akhirnya, orang mungkin lupa apa yang Anda katakan, tetapi mereka akan selalu mengingat bagaimana perasaan mereka ketika berada di dekat Anda.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
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