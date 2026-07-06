Seseorang Tertarik Padamu Tanpa Mengatakannya? Mereka Sering Kali Akan Menunjukkan 7 Perilaku Halus Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Perasaan tertarik kepada seseorang tidak selalu diungkapkan melalui kata-kata. Banyak orang memilih menyembunyikan perasaannya karena takut ditolak, merasa belum yakin, atau ingin melihat bagaimana hubungan berkembang secara alami.

Menariknya, meskipun mulut bisa diam, bahasa tubuh dan perilaku sering kali berbicara lebih jujur. Dalam psikologi, ketertarikan romantis biasanya muncul melalui serangkaian sinyal nonverbal yang sulit dikendalikan sepenuhnya. Sinyal-sinyal ini mungkin tampak sederhana, tetapi jika muncul secara konsisten, bisa menjadi petunjuk bahwa seseorang memiliki ketertarikan lebih dari sekadar hubungan biasa.

Tentu saja, penting untuk diingat bahwa tidak ada satu perilaku pun yang dapat dijadikan bukti pasti bahwa seseorang menyukai Anda. Kepribadian, budaya, situasi, hingga kebiasaan individu sangat memengaruhi cara seseorang berinteraksi. Oleh karena itu, lihatlah pola perilaku secara keseluruhan, bukan hanya satu tindakan.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (6/7), terdapat tujuh perilaku halus yang sering muncul ketika seseorang tertarik kepada Anda tanpa mengatakannya secara langsung.

1. Mereka Mencari Alasan untuk Berinteraksi dengan Anda

Seseorang yang menyimpan rasa suka biasanya akan berusaha menciptakan kesempatan agar bisa lebih sering berkomunikasi. Alasannya mungkin terdengar sederhana, seperti bertanya hal yang sebenarnya bisa dicari sendiri, meminta pendapat, atau sekadar mengirim pesan tentang hal-hal kecil.

Dalam psikologi sosial, kedekatan emosional sering berkembang melalui frekuensi interaksi. Semakin sering seseorang berbicara dengan Anda, semakin besar peluang terciptanya rasa nyaman dan ikatan emosional.

Misalnya, rekan kerja yang selalu memilih duduk di dekat Anda saat rapat, teman yang sering mengajak mengobrol setelah kelas selesai, atau seseorang yang selalu menemukan topik baru untuk dibahas melalui pesan singkat.

Jika mereka secara konsisten mencari alasan untuk hadir dalam kehidupan Anda, bisa jadi itu merupakan tanda bahwa mereka menikmati kebersamaan dengan Anda.