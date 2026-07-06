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Rabbany Wanadriani
Senin, 6 Juli 2026 | 16.33 WIB

8 Tanda Seseorang Menyimpan Rasa Cemburu dan Iri kepada Anda

ilustrasi orang yang cemburu. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang cemburu. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Rasa cemburu sering kali tidak ditunjukkan secara terang-terangan, melainkan muncul melalui sikap dan perilaku yang sulit dikenali.

Ada orang yang berusaha menutupi perasaan tersebut dengan senyum, tetapi tanpa disadari memperlihatkannya lewat tindakan pasif-agresif atau respons yang kurang tulus.

Perasaan iri juga dapat muncul dalam hubungan yang dekat, baik dengan teman, anggota keluarga, maupun rekan kerja. Jika tidak disadari, emosi ini berpotensi memengaruhi kualitas hubungan dan menciptakan suasana yang kurang sehat.

Mengutip Times of India, mengenali tanda-tanda kecemburuan sejak dini dapat membantu Anda menjaga kesehatan mental, menghindari pengaruh negatif, serta mempertahankan hubungan yang lebih harmonis.

1. Ketidakamanan mereka dipicu oleh kesuksesan Anda

Promosi jabatan, percintaan, atau transformasi pribadi hanyalah beberapa contoh dari apa yang diam-diam diinginkan orang lain tetapi tidak berhasil mereka dapatkan.

Hal-hal yang tidak berkembang dalam diri mereka akan disorot oleh kemajuan Anda, yang membuat dirinya merasa tidak mampu atau tertinggal. Mereka bisa jengkel atau dengki alih-alih terinspirasi.

2. Mereka meminimalkan pencapaian Anda

Orang yang iri hati merasa sulit untuk bersukacita atas pencapaian orang lain.

Mereka mencoba membuat Anda percaya bahwa keberhasilan yang diraih tidak penting, alih-alih benar-benar menghargai usaha Anda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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