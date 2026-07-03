Diam-diam Mengamati, 7 Tanda Seseorang Tertarik dengan Kepribadian Kita Menurut Psikologi

JawaPos.com – Ketertarikan seseorang tidak selalu diungkapkan secara langsung melalui kata-kata. Dalam psikologi, rasa suka sering kali tercermin dari sikap, perhatian, dan respons yang ditunjukkan terhadap kepribadian seseorang.

Perhatian yang diberikan secara konsisten pada karakter, cara berpikir, maupun nilai-nilai yang dimiliki seseorang dapat menjadi salah satu tanda adanya ketertarikan yang tulus. Karena itu, sinyal emosional sering kali lebih bermakna dibandingkan sekadar daya tarik fisik.

Psikologi juga menjelaskan bahwa memahami isyarat-isyarat tersebut dapat membantu seseorang mengenali apakah perhatian yang diterima merupakan bentuk ketertarikan yang mendalam.

Mengutip laporan dari geediting.com, terdapat tujuh tanda yang menunjukkan seseorang tertarik pada kepribadian kamu menurut perspektif psikologi.

1. Mereka menunjukkan keingintahuan mendalam tentang hidupmu

Seseorang yang terpesona dengan kepribadianmu akan memperlihatkan antusiasme sejati terhadap kehidupanmu dan hal-hal yang kamu ceritakan.

Mereka tidak sekadar melakukan basa-basi atau percakapan ringan yang biasa terjadi dalam interaksi sosial sehari-hari.

Orang yang menyukai karaktermu akan mengajukan pertanyaan yang lebih dalam mengenai pengalaman dan pandangan hidupmu.

Mereka cenderung mengingat detail-detail kecil yang pernah kamu bagikan dan akan membahasnya kembali dalam percakapan selanjutnya.