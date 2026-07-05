Perempuan yang Diam-Diam Kecewa dengan Hidupnya Biasanya Menunjukkan 8 Perilaku Ini Tanpa Menyadarinya, Menurut Psikologi

seseorang yang kecewa dengan hidupnya / foto: Magnific/stefamerpik

JawaPos.com - Tidak semua perempuan yang merasa kecewa dengan hidupnya akan menangis, mengeluh, atau menceritakan beban yang mereka rasakan kepada orang lain. Justru, banyak di antara mereka yang terlihat baik-baik saja. Mereka tetap bekerja, tersenyum, menjalankan tanggung jawab sebagai ibu, istri, anak, atau profesional, seolah tidak ada masalah berarti.



Namun, di balik senyum yang tampak tenang, ada rasa lelah, kehilangan harapan, atau kekecewaan yang perlahan menumpuk. Dalam psikologi, kondisi ini sering kali tidak muncul dalam bentuk ledakan emosi, melainkan melalui perubahan perilaku yang halus dan sering kali tidak disadari oleh orang yang mengalaminya.



Kecewa terhadap hidup bukan berarti seseorang lemah. Perasaan tersebut dapat muncul ketika harapan yang dimiliki selama bertahun-tahun tidak berjalan sesuai kenyataan, ketika perjuangan terasa sia-sia, atau ketika seseorang terus mengutamakan kebutuhan orang lain hingga lupa memperhatikan dirinya sendiri.



Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (5/7), terdapat delapan perilaku yang sering muncul pada perempuan yang diam-diam kecewa dengan hidupnya, berdasarkan berbagai temuan dalam psikologi.



1. Terlalu Sering Mengatakan "Aku Baik-Baik Saja"



Salah satu tanda paling umum adalah kebiasaan menutupi perasaan dengan jawaban singkat seperti, "Aku baik-baik saja."



Bukan karena benar-benar baik, melainkan karena mereka merasa tidak ingin menjadi beban bagi orang lain. Sebagian perempuan juga takut dianggap lemah jika terlalu sering mengungkapkan kesedihan.



Dalam psikologi, kecenderungan menekan emosi atau emotional suppression memang dapat membuat seseorang tampak tenang di luar, tetapi justru meningkatkan tekanan batin dalam jangka panjang. Emosi yang terus dipendam tidak benar-benar hilang, melainkan tersimpan dan dapat muncul dalam bentuk stres, kecemasan, atau kelelahan emosional.



2. Kehilangan Antusiasme terhadap Hal-Hal yang Dulu Disukai



Dulu ia sangat menikmati membaca buku, berkebun, memasak, melukis, atau bertemu teman-teman. Kini semua aktivitas itu terasa hambar.



Ia tetap melakukannya sesekali, tetapi tanpa semangat yang sama.



Dalam psikologi, hilangnya minat terhadap aktivitas yang sebelumnya menyenangkan dikenal sebagai anhedonia. Kondisi ini sering dikaitkan dengan stres berkepanjangan, kelelahan emosional, maupun gejala depresi, meskipun tingkat keparahannya bisa berbeda pada setiap individu.



3. Terlalu Keras pada Diri Sendiri



Perempuan yang kecewa dengan hidup sering kali menjadi kritikus paling kejam bagi dirinya sendiri.



Mereka merasa apa pun yang dilakukan tidak pernah cukup baik. Ketika berhasil, mereka menganggap itu hal biasa. Ketika gagal sedikit saja, mereka menyalahkan diri secara berlebihan.



Psikologi menjelaskan bahwa kritik diri yang terus-menerus dapat mengikis rasa percaya diri dan memperkuat keyakinan negatif tentang diri sendiri. Akibatnya, seseorang semakin sulit menghargai pencapaiannya, sekecil apa pun.



4. Selalu Mengutamakan Orang Lain, tetapi Mengabaikan Diri Sendiri



Mereka tidak pernah lupa menanyakan kabar orang lain, membantu keluarga, memenuhi kebutuhan anak, atau menyelesaikan pekerjaan.



Sayangnya, mereka justru lupa memenuhi kebutuhan emosinya sendiri.



Lama-kelamaan, kebiasaan ini menciptakan kelelahan emosional karena energi terus diberikan keluar tanpa ada kesempatan untuk mengisi kembali "baterai" diri sendiri.



Psikologi menyebut pentingnya self-care bukan sebagai bentuk egoisme, melainkan upaya menjaga kesehatan mental agar seseorang tetap mampu menjalankan berbagai peran dalam hidup.



5. Mudah Lelah Meski Tidak Melakukan Aktivitas Berat



Tidak semua kelelahan berasal dari aktivitas fisik.



Banyak perempuan yang sebenarnya lebih lelah secara mental daripada secara fisik.



Memikirkan berbagai tanggung jawab, menyimpan kekhawatiran, dan memendam emosi setiap hari dapat menguras energi tanpa disadari.



Akibatnya, mereka sering merasa tidak bersemangat sejak bangun tidur, sulit berkonsentrasi, atau merasa tubuh selalu lemas meskipun sudah cukup beristirahat.



6. Sulit Menikmati Momen Bahagia



Ketika sesuatu yang baik terjadi, mereka justru sulit ikut merasakan kebahagiaan sepenuhnya.



Mereka mungkin tersenyum saat berkumpul bersama keluarga atau teman, tetapi di dalam hati tetap merasa kosong.



Pikiran mereka lebih banyak dipenuhi pertanyaan seperti:



"Apakah kebahagiaan ini akan bertahan?"



"Apa lagi masalah yang akan datang setelah ini?"



Psikologi menunjukkan bahwa stres kronis dapat membuat otak lebih peka terhadap ancaman dibandingkan pengalaman positif, sehingga seseorang kesulitan menikmati momen yang sebenarnya menyenangkan.



7. Menarik Diri Secara Perlahan



Perempuan yang kecewa terhadap hidup tidak selalu langsung menghilang dari lingkungan sosial.



Sering kali mereka mulai mengurangi interaksi sedikit demi sedikit.



Mereka menolak ajakan berkumpul, jarang membalas pesan, atau memilih menghabiskan waktu sendirian.



Bukan karena tidak menyayangi orang-orang di sekitarnya, tetapi karena energi emosional yang dimiliki terasa semakin terbatas.



Meski sesekali membutuhkan waktu sendiri adalah hal yang wajar, menarik diri secara terus-menerus bisa menjadi sinyal bahwa seseorang sedang menghadapi tekanan psikologis yang perlu diperhatikan.



8. Sering Bertanya dalam Hati, "Apakah Hidupku Memang Akan Seperti Ini Selamanya?"



Inilah tanda yang paling dalam.



Perempuan yang diam-diam kecewa dengan hidup sering mempertanyakan makna perjuangannya.



Ia tetap menjalani rutinitas setiap hari, tetapi jauh di dalam hati muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah diucapkan kepada siapa pun.



Apakah semua usaha ini akan membawa perubahan?



Apakah hidupku memang akan seperti ini selamanya?



Apakah aku masih punya kesempatan untuk merasa benar-benar bahagia?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan berarti seseorang telah menyerah. Sebaliknya, itu sering menjadi tanda bahwa ia sedang mencari kembali arah, makna, dan harapan dalam hidupnya.



Tidak Semua Kekecewaan Berarti Depresi



Penting untuk dipahami bahwa menunjukkan satu atau beberapa perilaku di atas tidak otomatis berarti seseorang mengalami gangguan mental atau depresi.



Perasaan kecewa adalah bagian dari pengalaman manusia yang dapat muncul setelah menghadapi kehilangan, tekanan hidup, konflik berkepanjangan, atau harapan yang tidak terpenuhi.



Namun, apabila perasaan sedih, putus asa, kehilangan minat, atau kelelahan emosional berlangsung hampir setiap hari selama berminggu-minggu hingga mengganggu pekerjaan, hubungan, atau aktivitas sehari-hari, berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga kesehatan mental dapat menjadi langkah yang bermanfaat.



Penutup



Banyak perempuan terbiasa menjadi sosok yang kuat bagi semua orang. Mereka menjadi tempat bersandar bagi keluarga, pasangan, anak-anak, maupun rekan kerja. Sayangnya, mereka sering lupa bahwa dirinya sendiri juga membutuhkan ruang untuk beristirahat, didengar, dan dipahami.



Kecewa terhadap hidup bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah sinyal bahwa ada kebutuhan emosional yang mungkin selama ini terabaikan. Mengenali tanda-tanda tersebut merupakan langkah awal untuk lebih memahami diri sendiri, membangun kembali harapan, dan mulai memberi ruang bagi proses pemulihan.



Sebab, setiap orang berhak menjalani hidup yang bukan hanya dipenuhi tanggung jawab, tetapi juga memiliki makna, keseimbangan, dan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang tulus.