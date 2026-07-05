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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 5 Juli 2026 | 22.48 WIB

Jika Anda Benar-Benar Ingin Menjalani Hidup yang Bahagia, Tetaplah Melajang Sampai Anda Bertemu Seseorang dengan 7 Ciri Kepribadian Ini

seseorang yang menemukan pasangan yang tepat / foto: Magnific/pressfoto

 

JawaPos.com - Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak kajian dalam psikologi hubungan (relationship psychology) yang menekankan satu hal penting: kualitas hubungan jauh lebih menentukan kebahagiaan jangka panjang dibanding sekadar status “berpasangan”.

Banyak orang terburu-buru masuk ke hubungan hanya karena tekanan sosial, rasa kesepian, atau takut tertinggal. Padahal, penelitian dalam bidang psikologi hubungan menunjukkan bahwa hubungan yang tidak sehat justru bisa berdampak lebih buruk pada kesejahteraan mental dibandingkan melajang.

Konsep seperti attachment theory Attachment Theory menjelaskan bahwa pola kedekatan emosional seseorang sejak awal kehidupan sangat memengaruhi bagaimana ia berperilaku dalam hubungan dewasa—apakah aman, cemas, atau menghindar.

Karena itu, dalam banyak kasus, “menunggu orang yang tepat” bukanlah romantisasi berlebihan, melainkan bentuk perlindungan diri secara psikologis.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (5/7), terdapat 7 ciri kepribadian yang dalam psikologi sering dikaitkan dengan hubungan yang sehat dan stabil.

1. Emosinya Stabil dan Dewasa

Seseorang yang matang secara emosional tidak meledak-ledak dalam menghadapi konflik kecil. Ia mampu mengelola marah, kecewa, dan stres tanpa melukai pasangan secara verbal maupun emosional.

Dalam hubungan sehat, emosi tidak digunakan sebagai senjata, melainkan sebagai sinyal yang bisa dikomunikasikan dengan tenang.

Orang yang emosinya stabil biasanya:

Tidak mudah mengancam putus saat konflik
Tidak bermain silent treatment berkepanjangan
Bisa menenangkan diri sebelum merespons
 
2. Memiliki Rasa Tanggung Jawab (Accountability)

Salah satu tanda hubungan dewasa adalah kemampuan mengakui kesalahan tanpa defensif berlebihan.

Orang seperti ini tidak selalu merasa benar, tidak selalu menyalahkan pasangan, dan tidak menghindari tanggung jawab emosionalnya.

Kalimat yang sering muncul:

“Aku salah di bagian itu”
“Aku paham kenapa kamu merasa begitu”
“Mari kita perbaiki bersama”

Dalam psikologi hubungan, kemampuan ini adalah fondasi kepercayaan jangka panjang.

3. Konsisten antara Kata dan Tindakan

Banyak hubungan gagal bukan karena kurang cinta, tetapi karena inkonsistensi.

Orang yang sehat secara psikologis biasanya:

Menepati janji
Tidak memberikan harapan palsu
Tidak berubah-ubah sikap tanpa alasan jelas

Konsistensi menciptakan rasa aman, dan rasa aman adalah inti dari hubungan yang stabil.

4. Memiliki Empati yang Nyata, Bukan Sekadar Kata

Empati bukan hanya “mengerti perasaan kamu”, tetapi juga kemampuan untuk benar-benar merasakan dan mempertimbangkan perspektif orang lain.

Orang yang berempati:

Tidak meremehkan perasaan pasangan
Tidak memutar balikkan cerita demi menang debat
Mau mendengar tanpa langsung menghakimi

Empati adalah salah satu prediktor terkuat kepuasan hubungan dalam banyak studi psikologi sosial.

5. Menghormati Batasan (Boundaries)

Hubungan yang sehat tidak berarti tidak ada batasan. Justru sebaliknya, batasan yang jelas membuat hubungan lebih aman.

Orang yang sehat secara psikologis:

Tidak memaksa akses penuh ke privasi pasangan
Menghormati waktu pribadi
Tidak mengontrol berlebihan

Konsep ini berkaitan erat dengan keseimbangan identitas dalam hubungan—tetap menjadi individu, bukan kehilangan diri.

6. Mampu Berkomunikasi dengan Jujur dan Terbuka

Komunikasi adalah jantung dari hubungan yang sehat. Bukan hanya soal sering bicara, tetapi bagaimana cara menyampaikan sesuatu.

Orang yang matang dalam komunikasi:

Mengungkapkan perasaan tanpa menyerang
Tidak menggunakan sindiran sebagai alat utama
Mau mendiskusikan masalah, bukan menghindarinya

Dalam banyak studi, kualitas komunikasi lebih penting daripada intensitas komunikasi.

7. Memberi Rasa Aman Secara Emosional

Ini mungkin ciri paling penting.

Rasa aman emosional berarti Anda tidak merasa:

Harus selalu “berjalan di atas kulit telur”
Takut pasangan tiba-tiba berubah tanpa alasan
Cemas berlebihan tentang posisi Anda dalam hidupnya

Orang yang memberikan rasa aman biasanya tidak menciptakan drama yang tidak perlu, tidak membuat pasangan terus menebak-nebak, dan tidak menggunakan cinta sebagai alat kontrol.

Kenapa Lebih Baik Menunggu daripada Memaksakan Hubungan?

Psikologi modern tidak mendorong orang untuk “selamanya melajang”, tetapi menekankan pentingnya selective partnership—memilih pasangan dengan sadar, bukan karena tekanan emosional sesaat.

Hubungan yang tidak sehat bisa:

Meningkatkan stres kronis
Menurunkan harga diri
Menciptakan pola ketergantungan emosional

Sementara hubungan yang sehat justru:

Meningkatkan kesejahteraan psikologis
Membantu pertumbuhan pribadi
Memberi stabilitas emosional
Penutup

Melajang bukan masalah yang perlu “diperbaiki”. Justru, masa sendiri sering menjadi fase penting untuk mengenal diri, memperkuat batasan, dan memahami apa yang benar-benar dibutuhkan dalam hubungan.

Dalam perspektif psikologi hubungan, keputusan untuk tidak terburu-buru berpasangan bukanlah bentuk ketakutan, tetapi bentuk kesadaran.

Karena pada akhirnya, tujuan hubungan bukan sekadar “tidak sendiri”, tetapi menjadi lebih utuh bersama orang yang tepat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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