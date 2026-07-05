6 Bentuk Jempol Tangan yang Bisa Menggambarkan Kemauan dan Kepribadian Seseorang

JawaPos.com – Pernah terpikir bahwa bentuk ibu jari bisa memberi petunjuk tentang karakter seseorang? Dalam sejumlah pandangan astrologi, struktur dan bentuk jempol dipercaya berkaitan dengan ciri kepribadian tertentu.

Setiap orang memiliki bentuk ibu jari yang berbeda, dan perbedaan itulah yang disebut-sebut mencerminkan sifat serta cara seseorang mengambil keputusan.

Melansir English Jagran, bentuk jempol dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca kecenderungan kepribadian seseorang.

Berikut ini enam bentuk jempol tangan dan apa yang mungkin diungkapkannya tentang diri Anda.

1. Jempol Lurus

Jika ibu jari Anda lurus, artinya tidak menekuk melebihi ruas pertama, diyakini bahwa Anda memiliki kepribadian yang berkemauan keras dan dominan.

Anda lebih mengandalkan logika daripada emosi saat mengambil keputusan.

Orang mungkin awalnya menganggap Anda kaku atau sulit didekati, tetapi di balik wajah serius itu tersembunyilah orang yang baik dan berhati hangat.

Ciri-Ciri Kepribadian