Memiliki Lebih dari 5 dari 10 Ciri Ini? Anda Bisa Lebih Rentan terhadap Hubungan dengan Orang Toxic Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam psikologi hubungan, istilah “toxic people” biasanya merujuk pada individu yang menunjukkan pola perilaku seperti manipulasi, kontrol berlebihan, kurang empati, atau ketidakstabilan emosional yang berdampak buruk pada orang lain.

Namun, yang sering tidak dibahas adalah sisi lain dari dinamika ini:

mengapa sebagian orang lebih sering “terjebak” dalam hubungan seperti itu?

Bukan karena mereka lemah, rusak, atau “ditakdirkan”, tetapi karena kombinasi pola psikologis, pengalaman masa lalu, dan kebiasaan dalam menetapkan batasan (boundaries).

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (4/7), terdapat 10 ciri yang dalam psikologi relasional sering dikaitkan dengan meningkatnya kerentanan terhadap hubungan tidak sehat.

1. Sulit Menetapkan Batasan (Poor Boundaries)

Anda sulit mengatakan “tidak”, bahkan ketika merasa tidak nyaman.

Orang dengan kecenderungan toxic sering mencari individu yang mudah diarahkan. Jika batasan Anda lemah, orang lain lebih mudah mendominasi keputusan Anda.

2. Over-empati (Empati Berlebihan Tanpa Filter)

Anda sangat memahami perasaan orang lain, bahkan sampai mengabaikan diri sendiri.