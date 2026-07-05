Memiliki Lebih dari 5 dari 10 Ciri Ini? Anda Bisa Lebih Rentan terhadap Hubungan dengan Orang Toxic Menurut Psikologi

seseorang yang rentan terhadap hubungan toxic./Magnific/prostock-studio
JawaPos.com - Dalam psikologi hubungan, istilah “toxic people” biasanya merujuk pada individu yang menunjukkan pola perilaku seperti manipulasi, kontrol berlebihan, kurang empati, atau ketidakstabilan emosional yang berdampak buruk pada orang lain.
Namun, yang sering tidak dibahas adalah sisi lain dari dinamika ini:
mengapa sebagian orang lebih sering “terjebak” dalam hubungan seperti itu?
Bukan karena mereka lemah, rusak, atau “ditakdirkan”, tetapi karena kombinasi pola psikologis, pengalaman masa lalu, dan kebiasaan dalam menetapkan batasan (boundaries).
Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (4/7), terdapat 10 ciri yang dalam psikologi relasional sering dikaitkan dengan meningkatnya kerentanan terhadap hubungan tidak sehat.
1. Sulit Menetapkan Batasan (Poor Boundaries)
Anda sulit mengatakan “tidak”, bahkan ketika merasa tidak nyaman.
Orang dengan kecenderungan toxic sering mencari individu yang mudah diarahkan. Jika batasan Anda lemah, orang lain lebih mudah mendominasi keputusan Anda.
2. Over-empati (Empati Berlebihan Tanpa Filter)
Anda sangat memahami perasaan orang lain, bahkan sampai mengabaikan diri sendiri.
Empati adalah kekuatan, tetapi tanpa batas, ia bisa membuat Anda:
Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika
Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit
Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?
Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru
Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam
Prediksi Skor Australia vs Mesir: Bursa Taruhan Unggulkan The Pharaohs, Opta Hanya Jagokan Socceroos 46 Persen
Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde: Bursa Taruhan Jagokan Albiceleste, Opta Beri Peluang Menang Lebih dari 80 Persen
Prediksi Skor Australia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Menanti Kejutan Satu-satunya Wakil Asia