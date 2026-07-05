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Irfan Ferdiansyah
Senin, 6 Juli 2026 | 04.35 WIB

7 Hal yang Membuat Para Introvert Merasa Sangat Senang Melakukannya Sendirian Menurut Psikologi

seseorang yang membaca buku dalam keheningan./Magnific/user7351014 - Image

seseorang yang membaca buku dalam keheningan./Magnific/user7351014

JawaPos.com - Dalam psikologi kepribadian, introversi bukan berarti pemalu atau antisosial, melainkan kecenderungan untuk mendapatkan energi dari kesendirian dan dunia internal (pikiran, refleksi, imajinasi).

Carl Jung, yang pertama kali memperkenalkan konsep introversi-ekstroversi, menjelaskan bahwa introvert cenderung lebih fokus pada proses internal daripada stimulasi eksternal.

Bagi banyak introvert, melakukan aktivitas sendirian bukan sekadar pilihan, tetapi sering kali menjadi sumber ketenangan, kepuasan, dan pemulihan energi mental.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (4/7), terdapat tujuh hal yang secara psikologis cenderung sangat dinikmati oleh para introvert saat dilakukan sendiri.

1. Membaca Buku dalam Keheningan

Bagi introvert, membaca bukan hanya aktivitas hiburan, tetapi juga bentuk “percakapan internal” yang mendalam. Saat membaca sendirian, otak dapat sepenuhnya fokus tanpa gangguan sosial atau distraksi eksternal.

Secara psikologis, ini berkaitan dengan deep processing—cara introvert memproses informasi secara lebih reflektif dan mendalam. Lingkungan yang tenang memungkinkan mereka menyerap ide, menganalisis makna, dan membangun dunia imajinasi dengan lebih kuat.

Banyak introvert merasa membaca sendirian memberikan rasa “terhubung tanpa harus berinteraksi”.

2. Menulis atau Journaling

Menulis sendirian adalah salah satu aktivitas paling memuaskan bagi introvert karena memberi ruang untuk mengekspresikan pikiran tanpa tekanan sosial.

Editor: Hanny Suwindari
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