Tak Melulu Diam, Ini 8 Ciri Orang Introvert yang Memiliki Kepercayaan Diri Tinggi

Ilustrasi seseorang introvert. (Magnific)
JawaPos.com - Orang dengan kepribadian introvert sering kali menunjukkan rasa percaya diri melalui sikap yang tenang dan tidak berlebihan.
Mereka umumnya tidak merasa perlu mencari pengakuan atau menarik perhatian orang lain untuk membuktikan nilai diri.
Sebaliknya, mereka lebih memilih bersikap fokus, rendah hati, dan nyaman menjadi diri sendiri dalam berbagai situasi.
Kepercayaan diri yang dimiliki pun terlihat alami karena dibangun dari keyakinan terhadap kemampuan serta prinsip hidup yang mereka pegang.
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Mengutip Expert Editor, berikut delapan ciri introvert yang dikenal memiliki rasa percaya diri tinggi, tetap membumi, dan tidak merasa perlu membuktikan apa pun kepada siapa pun.
1. Mereka merasa puas dengan diam
Introvert yang percaya diri tidak terburu-buru mengisi setiap jeda dalam percakapan.
Mereka paham bahwa diam bukanlah sesuatu yang canggung melainkan ruang.
Introvert yang percaya diri dan tenang merasa nyaman duduk diam bersama orang lain atau sendirian.
2. Mereka lebih banyak mendengarkan daripada berbicara
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