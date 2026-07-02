Menurut Psikologi, 9 Hal yang Membuat Para Introvert Merasa Rileks, tetapi Sulit Dipahami oleh Orang Ekstrovert

seseorang yang menghabiskan waktu sendirian./Magnific/user14247621
JawaPos.com - Tidak semua orang memperoleh energi dari sumber yang sama. Dalam psikologi, khususnya melalui teori kepribadian yang diperkenalkan oleh Carl Gustav Jung dan dikembangkan dalam berbagai penelitian modern, introvert adalah individu yang cenderung mengisi ulang energi melalui aktivitas yang tenang dan reflektif.
Sebaliknya, banyak orang yang lebih ekstrovert mendapatkan energi dari interaksi sosial dan lingkungan yang ramai.
Perbedaan ini sering kali menimbulkan kesalahpahaman. Apa yang terasa nyaman bagi seorang introvert justru dapat dianggap membosankan, aneh, atau bahkan tidak sehat oleh orang lain. Padahal, preferensi tersebut merupakan bagian dari cara otak dan sistem psikologis mereka bekerja.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (1/7), terdapat sembilan hal yang sering membuat seorang introvert merasa benar-benar rileks, meskipun mungkin sulit dipahami atau ditoleransi oleh orang yang lebih menyukai keramaian.
1. Menghabiskan Waktu Sendirian dalam Waktu yang Lama
Banyak orang menganggap kesendirian identik dengan kesepian. Namun bagi introvert, keduanya adalah hal yang berbeda.
Waktu sendirian merupakan kesempatan untuk mengembalikan energi mental setelah berinteraksi dengan banyak orang. Mereka dapat membaca buku, menonton film, menulis jurnal, atau sekadar menikmati keheningan tanpa merasa bosan.
Penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa introvert cenderung mengalami stimulasi internal yang lebih tinggi sehingga mereka lebih cepat merasa lelah ketika berada dalam lingkungan sosial yang intens. Karena itu, kesendirian menjadi bentuk pemulihan, bukan pelarian.
2. Menikmati Keheningan Tanpa Merasa Canggung
Sebagian orang merasa harus selalu mengisi keheningan dengan percakapan, musik, atau aktivitas tertentu. Sebaliknya, introvert justru merasa nyaman ketika suasana tenang.
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