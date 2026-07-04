Jika Diam Terasa Lebih Baik daripada Berbicara, Anda Mungkin Memiliki 9 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang merasa nyaman mengisi ruang dengan kata-kata. Bagi sebagian orang, diam justru terasa lebih aman, lebih jernih, dan bahkan lebih bermakna daripada berbicara.

Dalam psikologi kepribadian, kecenderungan ini tidak selalu berarti seseorang “pemalu” atau “tertutup”, tetapi bisa berkaitan dengan berbagai ciri kognitif dan emosional yang lebih dalam.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (4/7), terdapat sembilan ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang yang lebih memilih diam daripada berbicara berlebihan.

1. Introversi yang Kuat

Dalam teori kepribadian, introversi adalah salah satu dimensi utama. Individu introvert cenderung mendapatkan energi dari kesendirian, bukan dari interaksi sosial yang intens.

Bagi mereka, berbicara terlalu banyak bisa terasa melelahkan. Diam bukan tanda ketidaksukaan terhadap orang lain, tetapi cara untuk menghemat energi mental.

Mereka biasanya lebih memilih percakapan yang bermakna daripada obrolan ringan yang panjang.

2. Pemrosesan Informasi yang Mendalam

Orang yang lebih banyak diam sering kali tidak lambat berpikir—justru sebaliknya.