Menurut Psikologi, Orang yang Tumbuh Besar dengan Banyak Membaca Biasanya Menunjukkan 9 Ciri Kepribadian Unik Ini

JawaPos.com - Kebiasaan membaca sejak kecil sering dianggap sebagai “investasi jangka panjang” bagi perkembangan kognitif dan emosional seseorang.

Banyak penelitian psikologi perkembangan menunjukkan bahwa paparan bacaan yang luas—baik fiksi maupun nonfiksi—dapat membentuk cara seseorang berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan dunia.

Namun, penting untuk dicatat bahwa ini bukan pola yang mutlak. Tidak semua pembaca aktif memiliki kepribadian yang sama, dan tidak semua ciri di bawah ini selalu muncul. Meski begitu, ada kecenderungan menarik yang sering diamati dalam studi psikologi kognitif dan perilaku.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (4/7), terdapat sembilan ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang yang tumbuh besar dengan banyak membaca.

1. Empati yang Lebih Tinggi

Orang yang sering membaca, terutama fiksi, cenderung lebih mudah memahami perspektif orang lain. Ini karena mereka terbiasa “hidup” dalam sudut pandang berbagai karakter.

Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan peningkatan theory of mind—kemampuan memahami bahwa orang lain memiliki pikiran, perasaan, dan motivasi yang berbeda.

Akibatnya, mereka lebih peka terhadap emosi orang lain dalam kehidupan nyata, meskipun tidak selalu mengekspresikannya secara terbuka.

2. Imajinasi yang Lebih Aktif