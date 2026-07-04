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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 5 Juli 2026 | 06.38 WIB

Jika Anda Terkadang Memutar Ulang Percakapan dalam Pikiran Anda, Ini 8 Ciri yang Mungkin Muncul Menurut Psikologi

seseorang yang terkadang memutar ulang percakapan./Magnific/amenic181 - Image

seseorang yang terkadang memutar ulang percakapan./Magnific/amenic181

JawaPos.com - Banyak orang pernah mengalami hal ini: setelah berbicara dengan seseorang, entah itu percakapan singkat di kantor, obrolan dengan teman, atau diskusi yang terasa penting, pikiran kembali “memutar ulang” percakapan tersebut berulang-ulang.

Kadang untuk memastikan apa yang sudah dikatakan, kadang untuk menilai apakah ada yang salah, dan kadang hanya karena pikiran terus kembali ke momen itu tanpa disadari.

Dalam psikologi, kebiasaan ini sering dikaitkan dengan beberapa pola kognitif dan emosional tertentu. Bukan selalu sesuatu yang negatif, tetapi bisa menjadi “petunjuk” tentang cara seseorang memproses pengalaman sosial dan emosinya.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (4/7), terdapat delapan ciri yang sering dikaitkan dengan kebiasaan memutar ulang percakapan dalam pikiran.

1. Kecenderungan overthinking (berpikir berlebihan)

Salah satu ciri paling umum adalah kecenderungan untuk menganalisis sesuatu secara berlebihan. Setelah percakapan selesai, pikiran tidak berhenti di “sudah selesai”, tetapi terus meninjau ulang:

“Tadi aku salah ngomong tidak ya?”
“Dia tadi maksudnya apa?”
“Apakah dia tersinggung?”

Dalam psikologi kognitif, ini sering disebut sebagai bentuk rumination ringan, yaitu kecenderungan pikiran kembali ke satu peristiwa untuk dianalisis terus-menerus.

2. Sensitivitas sosial yang tinggi

Orang yang sering memutar ulang percakapan biasanya cukup peka terhadap respons orang lain. Mereka memperhatikan:

Editor: Hanny Suwindari
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