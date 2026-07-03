Seni Mengurangi Stres: 8 Kebiasaan Sederhana untuk Pikiran yang Lebih Tenang Menurut Psikologi

seseorang yang berjalan kaki setiap hari / foto: Magnific/freepik

JawaPos.com - Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, stres telah menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Tuntutan pekerjaan, tekanan finansial, hubungan sosial, hingga paparan informasi tanpa henti dari media digital membuat pikiran sulit beristirahat. Dalam kadar tertentu, stres sebenarnya merupakan respons alami tubuh untuk menghadapi tantangan. Namun ketika berlangsung terus-menerus, stres dapat memengaruhi kesehatan fisik, emosi, bahkan kualitas hidup secara keseluruhan.



Kabar baiknya, psikologi modern menunjukkan bahwa mengurangi stres tidak selalu membutuhkan perubahan hidup yang drastis. Justru kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten memiliki dampak besar terhadap kesehatan mental. Kebiasaan sederhana membantu otak membangun pola yang lebih sehat dalam menghadapi tekanan, sehingga seseorang menjadi lebih tangguh dan mampu menjaga ketenangan meski berada dalam situasi sulit.



Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (3/7), terdapat delapan kebiasaan sederhana yang didukung oleh prinsip-prinsip psikologi untuk membantu menciptakan pikiran yang lebih tenang dan kehidupan yang lebih seimbang.



1. Mulailah Hari Tanpa Langsung Membuka Ponsel



Banyak orang memulai pagi dengan mengecek notifikasi, email, atau media sosial. Padahal, kebiasaan ini dapat langsung mengaktifkan sistem kewaspadaan otak sebelum tubuh benar-benar siap menghadapi hari.



Menurut psikologi, beberapa menit pertama setelah bangun tidur merupakan periode penting ketika otak masih berada dalam kondisi yang relatif tenang. Jika langsung dibanjiri informasi, pikiran akan lebih cepat mengalami overload dan memicu kecemasan.



Sebaliknya, gunakan 15–30 menit pertama untuk melakukan aktivitas yang lebih menenangkan seperti:



Minum air putih.

Meregangkan tubuh.

Berdoa atau bermeditasi.

Menulis tujuan hari ini.

Menikmati sarapan tanpa gangguan layar.



Rutinitas sederhana ini membantu membangun rasa kendali atas hari yang akan dijalani.



2. Latih Pernapasan Dalam Saat Merasa Tertekan



Ketika stres muncul, tubuh otomatis memasuki mode "fight or flight". Detak jantung meningkat, napas menjadi pendek, dan otot menegang.



Psikologi menjelaskan bahwa mengatur napas secara sadar dapat mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang bertugas menenangkan tubuh.



Salah satu teknik yang mudah dilakukan adalah:



Tarik napas selama 4 detik.

Tahan selama 4 detik.

Hembuskan perlahan selama 6–8 detik.

Ulangi 5–10 kali.



Latihan singkat ini dapat membantu menurunkan ketegangan emosional hanya dalam beberapa menit.



3. Berjalan Kaki Setiap Hari



Olahraga tidak selalu harus berat. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa berjalan kaki selama 20–30 menit setiap hari mampu meningkatkan suasana hati.



Saat bergerak, tubuh menghasilkan endorfin dan serotonin yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Selain itu, berjalan di ruang terbuka memberikan kesempatan bagi otak untuk "beristirahat" dari berbagai tekanan.



Jika memungkinkan, pilih lokasi yang memiliki pepohonan atau ruang hijau karena suasana alam terbukti membantu menurunkan tingkat stres.



4. Menulis Pikiran yang Mengganggu



Banyak stres muncul karena pikiran terus berputar tanpa henti di dalam kepala. Teknik yang dikenal sebagai expressive writing membantu memindahkan beban mental ke atas kertas.



Tidak perlu menulis dengan tata bahasa yang sempurna. Tuliskan saja:



Apa yang sedang dirasakan.

Hal yang membuat khawatir.

Solusi yang mungkin dilakukan.

Hal-hal yang masih bisa dikendalikan.



Psikologi menyebut proses ini sebagai emotional processing, yaitu membantu otak mengorganisasi emosi sehingga tidak terasa terlalu berat.



Bahkan lima hingga sepuluh menit menulis setiap malam sudah dapat memberikan efek positif.



5. Batasi Konsumsi Informasi Negatif



Otak manusia memiliki kecenderungan lebih mudah mengingat informasi negatif dibandingkan informasi positif. Fenomena ini dikenal sebagai negativity bias.



Jika setiap hari terus-menerus mengonsumsi berita buruk, konflik di media sosial, atau konten yang memicu kemarahan, tingkat stres akan meningkat tanpa disadari.



Cobalah membuat aturan sederhana seperti:



Membatasi waktu membaca berita.

Tidak membuka media sosial sebelum tidur.

Mengikuti akun yang memberikan edukasi atau inspirasi.

Menghapus sumber informasi yang sering memicu emosi negatif.



Bukan berarti menghindari kenyataan, tetapi memilih informasi yang benar-benar bermanfaat.



6. Latih Rasa Syukur Setiap Hari



Rasa syukur bukan sekadar berpikir positif. Dalam psikologi positif, gratitude membantu mengubah fokus perhatian dari kekurangan menuju hal-hal yang masih dimiliki.



Setiap malam, tuliskan tiga hal sederhana yang patut disyukuri.



Contohnya:



Tubuh masih sehat.

Bertemu teman yang menyenangkan.

Menikmati secangkir kopi hangat.

Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.



Kebiasaan kecil ini membantu otak membangun pola berpikir yang lebih optimis dan mengurangi kecenderungan memikirkan hal-hal negatif secara berlebihan.



7. Belajar Mengatakan "Tidak"



Salah satu penyebab stres terbesar adalah terlalu banyak memenuhi permintaan orang lain hingga mengabaikan kebutuhan sendiri.



Dalam psikologi, kemampuan menetapkan batasan (boundaries) merupakan bagian penting dari kesehatan mental.



Mengatakan "tidak" bukan berarti egois. Sebaliknya, hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang menghargai waktu, energi, dan kesejahteraannya sendiri.



Contoh kalimat yang dapat digunakan:



"Maaf, saya belum bisa membantu saat ini."

"Terima kasih sudah mengajak, tetapi saya perlu istirahat."

"Saya akan mempertimbangkannya terlebih dahulu."



Semakin baik seseorang menjaga batasan pribadi, semakin kecil risiko mengalami kelelahan emosional.



8. Tidur Berkualitas sebagai Prioritas



Kurang tidur membuat otak lebih sulit mengendalikan emosi. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang tidur cenderung lebih mudah marah, cemas, dan kesulitan berkonsentrasi.



Untuk meningkatkan kualitas tidur, lakukan beberapa kebiasaan berikut:



Tidur pada jam yang sama setiap hari.

Hindari kafein pada malam hari.

Matikan layar ponsel sekitar satu jam sebelum tidur.

Ciptakan suasana kamar yang nyaman dan tenang.



Tidur yang cukup membantu otak memproses emosi, memperbaiki memori, dan mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan hari berikutnya.



Mengapa Kebiasaan Kecil Sangat Berpengaruh?



Psikologi menjelaskan bahwa perubahan besar sering kali gagal karena membutuhkan energi dan motivasi yang tinggi. Sebaliknya, kebiasaan kecil lebih mudah dipertahankan sehingga perlahan membentuk pola perilaku baru.



Fenomena ini dikenal sebagai efek akumulasi. Perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan menghasilkan dampak besar dalam jangka panjang.



Misalnya:



Lima menit meditasi setiap hari lebih efektif daripada satu jam meditasi yang hanya dilakukan sekali dalam sebulan.

Berjalan kaki setiap pagi lebih bermanfaat daripada olahraga berat yang jarang dilakukan.

Menulis rasa syukur setiap malam lebih efektif daripada sesekali mencoba berpikir positif.



Konsistensi jauh lebih penting daripada kesempurnaan.



Tanda-Tanda Stres Mulai Berkurang



Setelah menerapkan kebiasaan-kebiasaan di atas secara konsisten, beberapa perubahan yang biasanya mulai dirasakan antara lain:



Pikiran lebih jernih saat mengambil keputusan.

Tidur menjadi lebih nyenyak.

Emosi lebih stabil.

Tidak mudah panik menghadapi masalah.

Hubungan dengan orang lain menjadi lebih baik.

Produktivitas meningkat.

Tubuh terasa lebih bertenaga.

Lebih mudah menikmati momen-momen kecil dalam kehidupan.



Perubahan ini mungkin tidak terjadi dalam semalam, tetapi akan berkembang secara bertahap seiring waktu.



Penutup



Mengurangi stres bukan tentang menghilangkan semua masalah dari hidup, melainkan membangun cara yang lebih sehat untuk menghadapinya. Psikologi menunjukkan bahwa ketenangan bukan hanya hasil dari keadaan yang sempurna, tetapi juga buah dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.



Memulai hari tanpa tergesa-gesa, melatih pernapasan, berjalan kaki, menulis pikiran, membatasi informasi negatif, melatih rasa syukur, menetapkan batasan yang sehat, dan menjaga kualitas tidur adalah langkah-langkah kecil yang dapat memberikan perubahan besar bagi kesehatan mental.



Ingatlah bahwa pikiran yang tenang bukanlah tujuan yang dicapai dalam satu hari, melainkan hasil dari pilihan-pilihan kecil yang dilakukan setiap hari. Dengan memberi perhatian pada kebiasaan sehari-hari, Anda sedang membangun fondasi kehidupan yang lebih sehat, lebih seimbang, dan lebih damai, baik bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar.