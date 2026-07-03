8 Tanda Seseorang Mencoba Membuatmu Merasa Bersalah Tanpa Mengatakannya Secara Langsung Menurut Psikologi

seseorang yang mencoba membuat orang lain bersalah / foto: Magnific/user25451090

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang mengungkapkan kekecewaan atau kemarahannya secara terus terang. Sebagian orang justru memilih cara yang lebih halus untuk memengaruhi emosi orang lain. Salah satu bentuknya adalah membuat seseorang merasa bersalah tanpa pernah mengucapkan kalimat seperti, "Kamu salah," atau "Ini semua gara-gara kamu."



Dalam psikologi, perilaku ini sering dikaitkan dengan guilt induction atau upaya membangkitkan rasa bersalah sebagai bentuk pengaruh emosional. Cara ini bisa terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Tujuannya beragam, mulai dari mencari perhatian, memperoleh simpati, mengendalikan perilaku orang lain, hingga menghindari konflik secara langsung.



Bukan berarti setiap orang yang menunjukkan tanda-tanda berikut adalah sosok manipulatif. Namun, jika perilaku ini terjadi berulang kali dan membuatmu terus-menerus merasa bersalah, ada baiknya kamu mulai menyadarinya.



Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (3/7), terdapat delapan tandanya.



1. Mereka Sering Menghela Napas atau Terlihat Kecewa Tanpa Menjelaskan Alasannya



Alih-alih mengungkapkan apa yang mereka rasakan, mereka memilih menunjukkan ekspresi kecewa, diam, atau menghela napas panjang. Ketika kamu bertanya apa yang terjadi, jawabannya sering kali hanya, "Nggak apa-apa."



Respons seperti ini dapat membuatmu terus menebak-nebak kesalahan yang mungkin telah dilakukan. Akibatnya, kamu justru meminta maaf meskipun belum tentu melakukan sesuatu yang salah.



Dalam psikologi, komunikasi tidak langsung seperti ini dapat memunculkan rasa tanggung jawab emosional pada orang lain, terutama jika dilakukan berulang kali.



2. Mereka Sering Mengingatkan Semua Pengorbanannya



Kalimat seperti:



"Aku sudah banyak berkorban buat kamu."

"Setelah semua yang aku lakukan..."

"Aku selalu ada saat kamu butuh."



Sekilas terdengar seperti ungkapan perasaan. Namun jika terus digunakan setiap kali terjadi perbedaan pendapat, kalimat tersebut bisa menjadi alat untuk menimbulkan rasa bersalah.



Hubungan yang sehat tidak menjadikan kebaikan sebagai "utang" yang harus selalu dibayar. Pengorbanan yang tulus tidak seharusnya terus-menerus dijadikan senjata dalam konflik.



3. Mereka Menjadi Sangat Pendiam Setelah Keinginannya Tidak Dituruti



Diam memang bisa menjadi cara seseorang menenangkan diri. Namun, silent treatment berbeda.



Ketika seseorang sengaja mendiamkanmu agar kamu merasa bersalah dan akhirnya mengalah, hal itu merupakan bentuk tekanan emosional.



Kamu mungkin mulai berpikir:



"Jangan-jangan aku terlalu egois."



Padahal, bisa jadi kamu hanya sedang mempertahankan batasan yang sehat.



4. Mereka Membandingkanmu dengan Orang Lain



Misalnya mereka berkata:



"Temanmu saja bisa membantu."

"Anak orang lain jauh lebih perhatian."

"Pasangannya si A lebih pengertian."



Perbandingan semacam ini sering kali bertujuan membuatmu merasa kurang baik dibandingkan orang lain.



Dalam psikologi sosial, perbandingan negatif dapat menurunkan harga diri dan meningkatkan rasa bersalah, terutama jika dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dekat dengan kita.



5. Mereka Selalu Berperan Sebagai Korban



Saat terjadi konflik, mereka hampir tidak pernah mengakui kesalahannya.



Sebaliknya, mereka akan menceritakan betapa sedihnya mereka, betapa berat hidup mereka, atau bagaimana mereka selalu menjadi pihak yang dirugikan.



Tanpa disadari, kamu akhirnya lebih fokus menghibur mereka daripada membahas akar masalah yang sebenarnya.



Lama-kelamaan, kamu merasa bersalah hanya karena menyampaikan perasaanmu sendiri.



6. Mereka Menggunakan Kalimat yang Terdengar Tidak Menyalahkan, tetapi Membebani



Contohnya:



"Terserah kamu saja."

"Aku cuma kecewa sedikit kok."

"Nggak usah dipikirin, aku sudah biasa."



Kalimat-kalimat tersebut terdengar lembut. Namun, dalam konteks tertentu, justru dapat membuat lawan bicara merasa harus memperbaiki suasana meskipun tidak melakukan kesalahan.



Inilah bentuk komunikasi pasif-agresif yang cukup sering ditemukan dalam hubungan interpersonal.



7. Mereka Membuatmu Merasa Bertanggung Jawab atas Kebahagiaannya



Mereka mungkin mengatakan bahwa hanya kamu yang bisa membuat mereka bahagia atau bahwa hidup mereka menjadi berantakan karena keputusanmu.



Padahal, menurut psikologi, setiap individu bertanggung jawab atas pengelolaan emosinya sendiri.



Jika seseorang terus membebankan kebahagiaannya kepadamu, kamu bisa merasa tertekan dan takut mengecewakannya.



Hubungan yang sehat dibangun atas saling mendukung, bukan saling membebani.



8. Setelah Kamu Menuruti Keinginannya, Mereka Kembali Bersikap Hangat



Pola ini sering kali menjadi tanda yang paling jelas.



Awalnya mereka menunjukkan sikap dingin, kecewa, atau membuatmu merasa bersalah. Setelah kamu meminta maaf, mengalah, atau melakukan apa yang mereka inginkan, mereka kembali ramah seperti tidak pernah terjadi apa-apa.



Pola ini dapat memperkuat keyakinan bahwa satu-satunya cara mendapatkan kembali hubungan yang baik adalah dengan selalu mengalah.



Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat membuat seseorang kehilangan keberanian untuk mengatakan "tidak" dan mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri.



Mengapa Kita Mudah Terjebak?



Orang yang memiliki empati tinggi biasanya lebih mudah merasa bertanggung jawab terhadap perasaan orang lain.



Selain itu, pengalaman masa kecil, pola asuh, atau kebiasaan menghindari konflik juga dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap rasa bersalah yang sebenarnya tidak proporsional.



Karena itu, penting untuk membedakan antara rasa bersalah yang muncul karena memang melakukan kesalahan dengan rasa bersalah yang muncul akibat tekanan emosional dari orang lain.



Cara Menyikapinya dengan Sehat



Jika kamu mulai mengenali pola-pola tersebut, cobalah untuk:



Berhenti menyalahkan diri sendiri sebelum mengetahui fakta yang sebenarnya.

Tanyakan secara langsung apa yang sebenarnya mereka rasakan.

Tetapkan batasan yang sehat tanpa merasa harus selalu menyenangkan semua orang.

Ingat bahwa kamu tidak bertanggung jawab atas seluruh emosi orang lain.

Jika pola ini terus berulang dan mengganggu kesehatan mentalmu, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog.

Penutup



Membuat orang lain merasa bersalah tanpa mengatakannya secara langsung merupakan bentuk komunikasi yang dapat memengaruhi kondisi emosional seseorang. Meski tidak selalu dilakukan dengan niat buruk, pola ini dapat menjadi tidak sehat jika digunakan berulang kali untuk mengendalikan atau memengaruhi keputusan orang lain.



Memahami tanda-tandanya bukan bertujuan untuk mencurigai semua orang, melainkan agar kita mampu membangun hubungan yang lebih jujur, terbuka, dan saling menghargai. Dalam hubungan yang sehat, perasaan disampaikan melalui komunikasi yang jelas, bukan melalui rasa bersalah yang sengaja diciptakan.