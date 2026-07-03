10 Tanda Jelas Bahwa Orang Lain Menganggap Anda Menarik, Meskipun Mereka Tidak Mengatakannya Menurut Psikologi

seseorang yang dianggap menarik oleh orang lain / foto: Magnific/Lifestylememory

JawaPos.com - Banyak orang berpikir bahwa ketertarikan selalu ditunjukkan secara terang-terangan melalui pujian, rayuan, atau pengakuan langsung. Namun dalam kenyataannya, sebagian besar orang justru menyembunyikan perasaan mereka. Rasa tertarik sering kali muncul melalui bahasa tubuh, kebiasaan kecil, dan pola perilaku yang berlangsung secara tidak sadar.



Menurut psikologi sosial, manusia cenderung memberikan sinyal nonverbal ketika mereka menyukai atau mengagumi seseorang. Bahkan ketika mereka berusaha bersikap biasa saja, tubuh dan perilaku mereka sering kali mengungkapkan hal yang berbeda.



Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (3/7), jika Anda pernah bertanya-tanya apakah seseorang diam-diam menganggap Anda menarik, berikut adalah 10 tanda yang patut diperhatikan.



1. Mereka Sering Mencuri Pandang ke Arah Anda



Salah satu tanda paling umum dari ketertarikan adalah kecenderungan untuk memperhatikan seseorang lebih sering daripada yang diperlukan.



Ketika seseorang tertarik pada Anda, perhatian mereka akan secara alami tertuju kepada Anda. Mereka mungkin melihat Anda ketika Anda tidak menyadarinya, lalu segera mengalihkan pandangan saat mata kalian bertemu.



Dalam psikologi, perhatian adalah sumber daya yang sangat berharga. Kita cenderung memberikan perhatian lebih kepada orang yang kita anggap menarik, penting, atau menyenangkan. Karena itu, jika seseorang berkali-kali terlihat memperhatikan Anda dari kejauhan, ada kemungkinan Anda memiliki tempat khusus dalam pikirannya.



2. Mereka Mengingat Hal-Hal Kecil Tentang Anda



Tidak semua orang mampu mengingat detail kecil mengenai orang lain. Namun ketika seseorang tertarik pada Anda, mereka sering kali menyimpan informasi yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain.



Mereka mungkin ingat makanan favorit Anda, cerita yang pernah Anda sampaikan beberapa minggu lalu, atau bahkan tanggal penting yang pernah Anda sebutkan secara sekilas.



Psikologi menunjukkan bahwa kita lebih mudah mengingat informasi yang berkaitan dengan orang yang menarik perhatian emosional kita. Semakin besar ketertarikan seseorang, semakin besar pula kemungkinan mereka memperhatikan dan mengingat detail-detail kecil tersebut.



3. Bahasa Tubuh Mereka Terbuka Saat Berada Dekat Anda



Bahasa tubuh sering kali berbicara lebih jujur daripada kata-kata.



Orang yang tertarik biasanya menunjukkan postur tubuh yang lebih terbuka. Mereka menghadap ke arah Anda saat berbicara, tidak menyilangkan tangan secara defensif, dan terlihat lebih santai ketika berada di dekat Anda.



Selain itu, mereka cenderung memiringkan tubuh ke arah Anda saat mendengarkan. Ini merupakan sinyal bawah sadar yang menunjukkan ketertarikan dan keinginan untuk terhubung lebih dekat.



4. Mereka Sering Tersenyum Ketika Berinteraksi dengan Anda



Senyuman adalah salah satu indikator sosial paling kuat dalam hubungan antar manusia.



Ketika seseorang benar-benar menikmati kehadiran Anda, ekspresi wajah mereka biasanya berubah secara spontan. Mereka lebih mudah tersenyum, tertawa, dan menunjukkan emosi positif ketika berbicara dengan Anda dibandingkan dengan orang lain.



Psikolog menyebut fenomena ini sebagai respons afektif positif, yaitu kecenderungan seseorang untuk menampilkan ekspresi menyenangkan saat berinteraksi dengan individu yang mereka sukai.



Jika Anda memperhatikan bahwa seseorang tampak lebih ceria setiap kali berada di dekat Anda, itu bisa menjadi petunjuk yang cukup kuat.



5. Mereka Mencari Alasan untuk Berkomunikasi dengan Anda



Orang yang tertarik sering kali menciptakan kesempatan untuk tetap terhubung.



Mereka mungkin mengirim pesan mengenai hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting, meminta pendapat Anda tentang sesuatu, atau mencari alasan sederhana untuk memulai percakapan.



Tujuannya bukan selalu karena mereka membutuhkan bantuan atau informasi. Sering kali mereka hanya ingin menjaga interaksi tetap berjalan dan memiliki alasan untuk berbicara dengan Anda.



Dalam psikologi hubungan, perilaku ini dianggap sebagai upaya membangun kedekatan emosional secara bertahap.



6. Mereka Meniru Gerakan dan Cara Bicara Anda



Fenomena ini dikenal sebagai mirroring atau pencerminan perilaku.



Ketika seseorang merasa nyaman atau tertarik kepada orang lain, mereka sering kali tanpa sadar meniru bahasa tubuh, nada bicara, ekspresi wajah, atau kebiasaan tertentu dari orang tersebut.



Misalnya, ketika Anda menyandarkan tubuh ke belakang, mereka melakukan hal yang sama beberapa saat kemudian. Atau ketika Anda menggunakan kata-kata tertentu, mereka mulai menggunakannya juga.



Penelitian psikologi menunjukkan bahwa mirroring merupakan salah satu tanda kuat adanya koneksi sosial dan ketertarikan interpersonal.



7. Mereka Tampak Gugup di Dekat Anda



Tidak semua orang menunjukkan rasa tertarik dengan percaya diri. Sebagian justru menjadi lebih gugup.



Mereka mungkin berbicara lebih cepat, salah mengucapkan kata-kata, memainkan benda di tangan, atau terlihat sedikit canggung ketika Anda berada di dekat mereka.



Hal ini terjadi karena kehadiran seseorang yang dianggap menarik dapat meningkatkan kesadaran diri dan memicu respons emosional yang lebih kuat.



Jika seseorang biasanya tenang tetapi menjadi agak kikuk saat berinteraksi dengan Anda, jangan langsung menganggapnya sebagai tanda ketidaknyamanan. Bisa jadi justru sebaliknya.



8. Mereka Selalu Mencari Kesempatan untuk Membantu Anda



Ketertarikan sering kali muncul dalam bentuk tindakan, bukan hanya kata-kata.



Orang yang menganggap Anda menarik biasanya memiliki keinginan lebih besar untuk membantu. Mereka menawarkan bantuan bahkan ketika Anda tidak memintanya, memberikan dukungan saat Anda menghadapi masalah, atau berusaha membuat hidup Anda sedikit lebih mudah.



Dalam teori psikologi sosial, perilaku prososial seperti ini sering kali meningkat ketika seseorang memiliki ketertarikan emosional terhadap individu tertentu.



Mereka ingin meninggalkan kesan positif dan menunjukkan bahwa mereka dapat diandalkan.



9. Mereka Terlihat Lebih Antusias Saat Anda Hadir



Perhatikan perubahan energi seseorang ketika Anda datang.



Apakah mereka tampak lebih hidup? Lebih banyak berbicara? Lebih bersemangat dibandingkan biasanya?



Ketika seseorang tertarik, kehadiran orang yang mereka sukai dapat memicu peningkatan suasana hati secara alami. Mereka menjadi lebih terlibat dalam percakapan, lebih aktif, dan lebih responsif.



Perubahan ini sering kali terjadi tanpa disadari, sehingga menjadi salah satu petunjuk yang cukup akurat mengenai perasaan mereka.



10. Mereka Berusaha Tetap Dekat dengan Anda



Kedekatan fisik merupakan salah satu indikator ketertarikan yang paling konsisten dalam penelitian psikologi.



Seseorang yang menganggap Anda menarik cenderung memilih tempat duduk yang lebih dekat, sering berada dalam kelompok yang sama dengan Anda, atau mencari kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama.



Mereka mungkin tidak pernah mengungkapkan perasaannya secara langsung, tetapi tindakan mereka menunjukkan bahwa mereka menikmati keberadaan Anda.



Manusia secara alami ingin berada lebih dekat dengan orang-orang yang membuat mereka merasa nyaman, bahagia, dan tertarik secara emosional.



Kesimpulan



Ketertarikan tidak selalu diungkapkan melalui kata-kata. Dalam banyak kasus, sinyal-sinyal kecil justru lebih jujur daripada pengakuan langsung. Cara seseorang memandang Anda, mengingat detail tentang Anda, mencari alasan untuk berbicara, hingga berusaha tetap dekat sering kali memberikan petunjuk yang jelas mengenai apa yang mereka rasakan.



Namun penting untuk diingat bahwa satu tanda saja belum tentu berarti seseorang menyukai Anda. Yang lebih penting adalah melihat pola yang muncul secara konsisten dari waktu ke waktu. Semakin banyak tanda yang muncul secara bersamaan, semakin besar kemungkinan bahwa orang tersebut memang menganggap Anda menarik, meskipun mereka tidak pernah mengatakannya secara langsung.



Pada akhirnya, psikologi mengajarkan bahwa perasaan manusia sering kali terlihat melalui tindakan kecil sehari-hari. Dan terkadang, bahasa tubuh mampu mengatakan hal-hal yang tidak pernah terucap oleh kata-kata.