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Rabbany Wanadriani
Minggu, 5 Juli 2026 | 03.27 WIB

Tidak Hanya Empati, Ini 7 Tanda Seseorang yang Punya Kepribadian Berkualitas Tinggi Menurut Psikologi

Ilustrasi orang berkualitas tinggi (Dok. Freepik)

JawaPos.com – Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara seseorang yang dianggap sebagai manusia biasa dan mereka yang dipandang memiliki kualitas diri yang tinggi.

Perbedaan tersebut umumnya tercermin dari sikap, cara memperlakukan orang lain, serta cara pandang terhadap kehidupan dan dunia di sekitarnya.

Dalam psikologi, ada sejumlah indikator yang bisa menjadi gambaran apakah seseorang termasuk individu berkualitas tinggi atau tidak, sebagaimana dilansir dari Geediting.

1. Keaslian

Hakikat keaslian adalah menjadi diri sendiri dan tidak berpura-pura untuk menyenangkan orang lain atau agar sesuai dengan norma masyarakat.

Inti dari keaslian yakni menerima kekurangan, mengakui kelebihan, serta tidak takut mengungkapkan pikiran dan perasaan.

Orang yang autentik tidak akan berpura-pura atau menipu.

2. Empati

Empati lebih dari sekadar bersimpati terhadap situasi orang lain. Ini soal menempatkan diri Anda pada posisi mereka, memahami perspektif, dan menanggapi dengan kebaikan.

Psikologi menegaskan bahwa empati merupakan landasan kecerdasan emosional dan berperan penting dalam membentuk ikatan kuat dengan orang lain.

3. Ketahanan

Ketahanan merupakan salah satu indikator utama seseorang yang berkualitas.

Itulah kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan, bertahan di masa-masa sulit, dan terus maju bahkan saat segala sesuatunya tampak suram.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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