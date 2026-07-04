Sifatnya Kaku, Ini 8 Ciri Kepribadian Pria yang Jarang Senyum Ketika Foto

Kepribadian pria jarang senyum saat sedang foto menurut Psikologi./Freepik.
JawaPos.com – Ekspresi tersenyum dalam foto umumnya dikaitkan dengan perasaan bahagia atau suasana hati yang positif.
Namun, tidak semua pria memilih menampilkan senyum saat berfoto. Kebiasaan tersebut ternyata bukan hanya soal selera atau gaya, tetapi juga dapat mencerminkan karakter tertentu.
Dalam kajian psikologi, pria yang jarang tersenyum di depan kamera disebut memiliki sejumlah sifat khas yang tidak selalu terlihat dari penampilannya.
Mulai dari pribadi yang lebih reflektif hingga kecenderungan menjaga kehidupan pribadinya, ekspresi ini dinilai mampu memberikan gambaran mengenai kepribadian seseorang.
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Mengutip geediting.com, terdapat delapan ciri kepribadian yang diyakini sering dimiliki oleh pria yang jarang tersenyum saat difoto berdasarkan sudut pandang psikologi.
1. Menghargai keaslian diri
Para pria yang jarang tersenyum dalam foto seringkali memiliki kecenderungan untuk menolak berpura-pura dan lebih memilih menampilkan diri apa adanya. Mereka meyakini bahwa ekspresi natural dapat menceritakan kisah yang lebih jujur dibandingkan senyuman yang dipaksakan.
Meski hal ini bisa menimbulkan tantangan dalam hubungan karena sulit membaca emosi mereka, namun sikap autentik ini justru mencerminkan kejujuran yang mendalam. Penting untuk dipahami bahwa perilaku ini bukan tentang menolak kebahagiaan, melainkan tentang merangkul ekspresi yang tulus.
2. Pribadi yang mengejutkan sosial
Meski kesan pertama mungkin menunjukkan karakteristik introvert, nyatanya banyak pria yang jarang tersenyum dalam foto justru memiliki kehidupan sosial yang aktif. Mereka lebih memilih terlibat dalam interaksi langsung melalui percakapan dan pengalaman bersama daripada harus berpose di depan kamera.
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