Orang yang Memilih Menyingkir untuk Berfoto dengan Orang Asing, Biasanya Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang nyaman berada di depan kamera, apalagi jika harus berfoto dengan orang yang belum dikenal. Namun ada tipe orang tertentu yang justru secara spontan akan minggir, mendekat, lalu ikut tersenyum ketika ada kesempatan berfoto dengan orang asing—baik saat liburan, menghadiri acara, konser, komunitas, atau sekadar momen lucu di tempat umum.



Bagi sebagian orang, tindakan ini terlihat sederhana dan tidak berarti apa-apa. Tetapi dalam psikologi sosial, kebiasaan kecil seperti ini sering kali mencerminkan pola kepribadian yang lebih dalam. Cara seseorang merespons situasi sosial yang spontan dapat menunjukkan bagaimana ia memandang dunia, membangun hubungan, dan mengelola rasa nyaman dalam interaksi sosial.



Menariknya, orang yang mudah ikut berfoto dengan orang asing biasanya bukan hanya “percaya diri” semata. Mereka cenderung memiliki kombinasi sifat emosional dan sosial tertentu yang membuat mereka lebih terbuka terhadap pengalaman baru.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan ciri kepribadian yang sering dimiliki oleh orang-orang seperti ini menurut sudut pandang psikologi.



1. Memiliki Tingkat Keterbukaan yang Tinggi terhadap Pengalaman Baru



Dalam teori kepribadian Big Five, sifat ini dikenal sebagai openness to experience. Orang dengan tingkat keterbukaan tinggi biasanya menyukai hal-hal baru, spontanitas, dan pengalaman yang berbeda dari rutinitas sehari-hari.



Bagi mereka, berfoto dengan orang asing bukanlah sesuatu yang memalukan atau aneh. Justru itu dianggap sebagai bagian dari pengalaman hidup yang menyenangkan.



Mereka cenderung berpikir:



“Ini bisa jadi cerita lucu nanti.”

“Momen seperti ini jarang terjadi.”

“Kenapa tidak dicoba?”



Sifat ini membuat mereka lebih fleksibel dalam situasi sosial dan tidak terlalu takut terhadap penilaian orang lain.



2. Lebih Mudah Membangun Koneksi Sosial



Orang yang nyaman berfoto dengan orang asing biasanya memiliki kemampuan sosial yang cukup baik. Mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk merasa cair dalam interaksi.



Dalam psikologi sosial, kemampuan ini berkaitan dengan social adaptability, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan orang baru.



Mereka biasanya:



Mudah memulai percakapan

Cepat mencairkan suasana

Tidak terlalu canggung dalam situasi sosial

Bisa membuat orang lain merasa nyaman



Hal ini bukan berarti mereka selalu ekstrovert. Ada juga introvert yang mampu bersikap hangat dalam momen tertentu karena memiliki empati sosial yang baik.



3. Tidak Terlalu Takut Dinilai Orang Lain



Banyak orang sebenarnya ingin ikut bersenang-senang, tetapi tertahan oleh rasa takut terlihat aneh, malu, atau khawatir dihakimi.



Sebaliknya, orang yang berani ikut berfoto dengan orang asing biasanya memiliki tingkat self-consciousness yang lebih rendah. Mereka tidak terlalu sibuk memikirkan:



“Nanti orang lihat bagaimana?”

“Aku kelihatan aneh nggak?”

“Takut malu.”



Mereka lebih fokus menikmati momen dibanding mengontrol citra diri secara berlebihan.



Secara psikologis, ini sering menjadi tanda bahwa seseorang memiliki rasa aman terhadap dirinya sendiri.



4. Cenderung Memiliki Energi Sosial yang Positif



Orang seperti ini sering membawa aura yang ringan dan mudah diterima lingkungan. Mereka menikmati interaksi spontan dan biasanya tidak keberatan menjadi bagian dari suasana ramai.



Dalam banyak kasus, mereka:



Mudah tertawa

Responsif terhadap ajakan sosial

Menyukai suasana hangat

Tidak terlalu kaku



Energi positif ini membuat orang lain juga lebih nyaman berinteraksi dengan mereka, bahkan meski baru pertama kali bertemu.



Karena itulah, orang seperti ini sering dianggap “asik diajak ngobrol” atau “mudah nyambung.”



5. Memiliki Rasa Ingin Tahu terhadap Orang Lain



Berfoto dengan orang asing sering kali bukan sekadar soal kamera. Ada rasa penasaran dan ketertarikan terhadap manusia lain.



Orang dengan sifat ini biasanya senang:



Mengenal cerita baru

Melihat sudut pandang berbeda

Bertemu karakter unik

Mengalami interaksi spontan



Psikologi menyebut sifat ini sebagai interpersonal curiosity, yaitu rasa ingin tahu terhadap kehidupan sosial dan pengalaman orang lain.



Mereka melihat orang asing bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kemungkinan pengalaman baru yang menarik.



6. Lebih Spontan dan Tidak Terlalu Kaku



Sebagian orang membutuhkan banyak pertimbangan sebelum melakukan sesuatu. Namun tipe yang mudah ikut berfoto biasanya lebih spontan dalam mengambil keputusan kecil.



Mereka tidak terlalu banyak berpikir:



“Perlu nggak ya?”

“Apa ini aneh?”

“Harus gimana?”



Sebaliknya, mereka lebih cepat mengikuti suasana dan menikmati momen apa adanya.



Dalam psikologi, spontanitas sering berkaitan dengan fleksibilitas mental dan kemampuan menikmati pengalaman saat ini tanpa terlalu dikontrol kecemasan berlebih.



7. Memiliki Kepercayaan Diri Sosial yang Cukup Baik



Kepercayaan diri sosial bukan berarti selalu menjadi pusat perhatian. Ini lebih tentang rasa nyaman saat berada di sekitar orang lain.



Orang yang mau berfoto dengan orang asing biasanya:



Tidak terlalu canggung tampil di depan kamera

Tidak mudah panik dalam situasi sosial

Bisa tetap menjadi diri sendiri meski berada di lingkungan baru



Mereka tidak selalu paling ramai, tetapi cukup yakin bahwa mereka bisa “menempatkan diri” dalam situasi sosial apa pun.



Itulah sebabnya mereka lebih mudah menikmati interaksi spontan dibanding orang yang terlalu khawatir salah tingkah.



8. Menganggap Hidup sebagai Kumpulan Momen, Bukan Sekadar Rutinitas



Pada akhirnya, banyak orang yang suka berfoto dengan orang asing memiliki pola pikir yang lebih santai terhadap kehidupan.



Mereka memahami bahwa:



Tidak semua momen harus sempurna

Kenangan sering lahir dari hal-hal spontan

Kebahagiaan kecil layak dinikmati



Karena itu, mereka cenderung lebih terbuka untuk menciptakan pengalaman unik, meskipun sederhana.



Bagi mereka, foto dengan orang asing mungkin hanya berlangsung beberapa detik. Tetapi pengalaman itu bisa menjadi cerita yang dikenang bertahun-tahun kemudian.



Penutup



Kebiasaan kecil seperti ikut berfoto dengan orang asing ternyata bisa menggambarkan banyak hal tentang kepribadian seseorang. Mulai dari keterbukaan terhadap pengalaman baru, rasa percaya diri sosial, hingga kemampuan menikmati hidup dengan lebih ringan dan spontan.



Tentu saja, tidak semua orang yang memilih menolak berfoto berarti tertutup atau antisosial. Setiap orang memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda dalam interaksi sosial.



Namun secara umum, orang yang dengan santai minggir untuk ikut berfoto bersama orang asing sering kali memiliki kepribadian yang lebih fleksibel, hangat, dan terbuka terhadap kehidupan.



