Jangan sampai Terjebak, Ini 8 Tips Membebaskan Diri dari Opini Orang Lain Menurut Psikologi

JawaPos.com – Dalam kajian psikologi, ketergantungan yang berlebihan terhadap pendapat orang lain dinilai dapat menghambat seseorang untuk menjalani hidup secara lebih autentik. Kondisi ini sering membuat individu sulit mengambil keputusan secara mandiri.

Psikologi menekankan pentingnya membangun rasa percaya diri agar seseorang tidak mudah terpengaruh oleh penilaian atau opini eksternal. Dengan begitu, ruang untuk berkembang dan mengenali jati diri menjadi lebih terbuka.

Selain itu, kemampuan melepaskan diri dari kebutuhan akan validasi sosial juga dianggap sebagai langkah penting dalam proses pertumbuhan pribadi. Hal ini membantu seseorang lebih fokus pada nilai dan tujuan hidup yang diyakini.

Mengutip laporan dari geediting.com, terdapat delapan tips untuk membebaskan diri dari pengaruh opini orang lain menurut perspektif psikologi.

1. Merangkul keunikan diri

Seringkali kita terpengaruh oleh pandangan orang lain karena menginginkan penerimaan sosial.

Ketakutan untuk tampil berbeda atau dianggap tidak sesuai dengan norma umum membuat kita menyembunyikan jati diri.

Padahal, setiap manusia memiliki karakteristik yang unik dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Menerima keunikan diri berarti mengapresiasi siapa kamu sebenarnya tanpa perlu memaksakan diri masuk ke dalam cetakan yang telah ditentukan orang lain.