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Endah Primasari Utami
Jumat, 3 Juli 2026 | 23.02 WIB

Apa yang Pertama Kali Anda Lihat dari Ilusi Optik Kompleks Berikut? Ungkap Fokus dan Sensitivitas Otak Anda

Ilusi optik untuk ungkap cara otak Anda memproses kekuasaan, orang, dan emosi. Sumber: Instagram priyaminimoods.

 
JawaPos.com - Gambar ilusi optik ini cukup kompleks, terdiri dari pemimpin di atas kuda, kerumunan yang mengenakan topi, awan gelap atau ledakan di latar belakang, serta bangunan atau struktur bercahaya di belakang pengendara.

Apa yang Anda lihat pertama kali dari ilusi optik tersebut tanpa proses berpikir panjang?

Dilansir JawaPos.com dari priyaminimoods pada Jumat (3/7), tidak ada jawaban benar atau salah atau lebih unggul dari lainnya, apa yang pertama kali Anda lihat merupakan perspektif Anda yang mengungkapkan fokus dan sensitivitas otak Anda apakah pada kekuasaan, orang, atau emosi?

1. Pemimpin di Atas Kuda

Melihat ini menunjukkan bahwa Anda secara alami berfokus pada kepemimpinan, otoritas, dan arahan gambaran besar.

Mungkin Anda mengagumi kepercayaan diri, struktur, serta pengambilan keputusan yang kuat.

2. Kerumunan yang Mengenakan Topi

Melihat ini menggambarkan Anda mungkin sosok yang sangat peka terhadap orang lain, kelompok sosial, atau emosi kolektif.

Empati dan kesadaran sosial mungkin sifat yang kuat dalam diri Anda.

3. Awan Gelap atau Ledakan di Latar Belakang

Jika ini yang Anda lihat, maka pikiran Anda mungkin peka terhadap risiko, ketegangan, dan ancaman tersembunyi.

Sering kali Anda memiliki pemikiran analitis dan waspada yang kuat.

4. Bangunan atau Struktur Bercahaya di Belakang Pengendara

Terakhir, jika Anda melihat ini pertama kali, maka fokus Anda mungkin tertuju pada tujuan, cita-cita, dan makna yang lebih besar di balik peristiwa.

Mungkin Anda seorang yang memikirkan tujuan dan visi jangka panjang.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
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