7 Kesalahan yang Sering Dilakukan Orang Saat Terlalu Berusaha Terlihat “Kelas Atas” Menurut Psikologi

seseorang yang terlalu berusaha terlihat kelas atas / foto: Magnific/thanyakij-12

JawaPos.com - Keinginan untuk terlihat sukses, berkelas, dan dihormati adalah hal yang sangat manusiawi. Dalam psikologi sosial, ini sering berkaitan dengan impression management—cara seseorang mengatur citra dirinya di mata orang lain.



Masalahnya muncul ketika usaha tersebut berubah menjadi “terlalu berusaha”. Alih-alih terlihat berkelas, justru yang muncul adalah kesan tidak autentik, canggung, atau bahkan tidak percaya diri.



Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (3/7), terdapat tujuh kesalahan umum yang sering terjadi menurut sudut pandang psikologi.



1. Terlalu fokus pada simbol status, bukan nilai diri



Banyak orang mengira “kelas atas” identik dengan barang mahal: pakaian branded, gadget terbaru, mobil tertentu, atau tempat nongkrong eksklusif.



Dalam psikologi, ini disebut status signaling. Masalahnya, ketika simbol status menjadi fokus utama, orang cenderung mengabaikan fondasi yang lebih penting: kompetensi, karakter, dan cara berinteraksi.



Ironisnya, penelitian tentang persepsi sosial menunjukkan bahwa orang yang benar-benar percaya diri justru tidak terlalu menonjolkan simbol status secara berlebihan.



Akibatnya:



Terlihat “mencoba keras”

Interaksi terasa tidak natural

Orang lain lebih fokus pada penampilan, bukan isi percakapan

2. Meniru gaya hidup tanpa memahami konteks



Banyak orang meniru cara bicara, gaya hidup, atau kebiasaan kelompok sosial tertentu tanpa benar-benar memahami latar belakangnya.



Dalam psikologi, ini disebut mimicry without integration—meniru bentuk luar tanpa internalisasi nilai.



Contohnya:



Menggunakan istilah asing berlebihan tanpa konteks

Berusaha terlihat “santai mahal” padahal tidak sesuai kepribadian

Mengadopsi kebiasaan sosial tertentu hanya di permukaan



Hasilnya sering terlihat janggal, karena manusia sangat peka terhadap ketidaksesuaian antara perilaku dan kepribadian.



3. Overcompensation karena rasa kurang percaya diri



Salah satu akar paling umum dari perilaku ini adalah inferiority complex atau rasa kurang berharga yang dikompensasi berlebihan.



Orang yang merasa “kurang” secara internal cenderung:



Menonjolkan status secara berlebihan

Menghindari kesan “biasa saja”

Membuat persona sosial yang terlalu dibangun



Psikologi Adler menyebut ini sebagai upaya kompensasi yang tidak sehat—bukan mengatasi rasa kurang, tetapi menutupinya dengan citra eksternal.



4. Terlalu sering mengoreksi cara orang lain melihat dirinya



Orang yang berusaha terlihat “kelas atas” sering terlalu sadar terhadap bagaimana mereka dipersepsikan. Akibatnya, mereka:



Sering menjelaskan diri berlebihan

Mengoreksi kesalahpahaman kecil secara defensif

Terlihat ingin “mengontrol kesan”



Dalam psikologi sosial, ini disebut high self-monitoring yang tidak stabil.



Alih-alih terlihat elegan, perilaku ini justru membuat interaksi terasa tegang dan tidak spontan.



Orang yang benar-benar nyaman dengan dirinya tidak terlalu sibuk mengontrol setiap persepsi kecil.



5. Menganggap “kelas atas” berarti menjauh dari orang lain



Kesalahan lain adalah mengasosiasikan kelas sosial tinggi dengan jarak sosial.



Sebagian orang mulai:



Bersikap dingin agar terlihat eksklusif

Menghindari interaksi sederhana

Menganggap keramahan sebagai sesuatu yang “kurang elegan”



Padahal, dalam banyak studi psikologi sosial, orang dengan status sosial tinggi yang benar-benar stabil justru cenderung:



Lebih tenang dalam interaksi sosial

Tidak perlu merendahkan orang lain untuk terlihat tinggi

Memiliki social ease, bukan jarak emosional



Elegansi sosial sering muncul dari kenyamanan, bukan jarak.



6. Terlalu mengikuti tren demi validasi



Keinginan untuk terlihat “up-to-date” sering membuat seseorang mengikuti tren secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kecocokan pribadi.



Dalam psikologi, ini berkaitan dengan external validation dependency—ketergantungan pada pengakuan orang lain.



Tandanya:



Mengikuti tren mahal meskipun tidak sesuai kebutuhan

Merasa perlu selalu “terlihat relevan”

Takut terlihat ketinggalan



Masalahnya, orang yang terlalu bergantung pada validasi eksternal akan sulit membangun identitas yang stabil. Akhirnya, citra yang terbentuk terasa seperti “hasil tiruan algoritma sosial”, bukan kepribadian nyata.



7. Mengabaikan kesederhanaan yang justru terlihat elegan



Banyak orang lupa bahwa dalam psikologi persepsi, kesederhanaan sering dikaitkan dengan kepercayaan diri.



Ketika seseorang terlalu berusaha terlihat mewah atau berkelas:



Bahasa tubuh menjadi kaku

Pilihan kata terlalu dipikirkan

Penampilan terasa “berlebihan”



Padahal, konsep effortless impression menunjukkan bahwa orang sering menilai elegansi dari sesuatu yang terlihat alami, bukan dipaksakan.



Kesederhanaan bukan berarti rendah, tetapi menunjukkan bahwa seseorang tidak sedang “membuktikan apa pun”.



Kesimpulan



Keinginan untuk terlihat berkelas sebenarnya tidak salah. Itu adalah bagian dari kebutuhan manusia untuk diterima secara sosial.



Namun menurut psikologi sosial, masalah muncul ketika citra eksternal lebih penting daripada kenyamanan internal.



Paradoksnya, orang yang benar-benar terlihat “kelas atas” sering kali bukan yang paling berusaha, tetapi yang paling tidak sibuk membuktikan dirinya.



Kesan elegan lebih sering lahir dari:



Kepercayaan diri yang stabil

Konsistensi perilaku

Kenyamanan menjadi diri sendiri



Bukan dari usaha berlebihan untuk terlihat seperti seseorang yang “seharusnya”.