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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 4 Juli 2026 | 04.24 WIB

6 Ciri Kepribadian Orang yang Suka Nonton TV Reality Show Menurut Psikologi, Apa Saja?

Kepribadian orang yang suka menonton TV Reality Show menurut Psikologi./Freepik. - Image

Kepribadian orang yang suka menonton TV Reality Show menurut Psikologi./Freepik.

JawaPos.com – Reality show tidak hanya menjadi pilihan hiburan bagi banyak orang, tetapi juga dinilai dapat memberikan gambaran mengenai preferensi dan karakter penontonnya. Dalam kajian psikologi, ketertarikan terhadap jenis tayangan tertentu sering dikaitkan dengan kecenderungan sifat maupun cara seseorang memandang berbagai situasi.

Sebagian penonton menikmati konflik dan drama yang disajikan, sementara yang lain lebih tertarik pada unsur kompetisi atau kisah nyata yang menginspirasi. Perbedaan preferensi tersebut disebut dapat mencerminkan karakteristik kepribadian tertentu.

Mengutip laporan dari geediting.com, terdapat enam ciri kepribadian yang disebut umum dimiliki oleh orang yang gemar menonton tayangan reality show menurut psikologi.

1. Pribadi yang memiliki empati tinggi

Di dunia reality TV, penonton tidak sekadar menjadi pengamat pasif yang menikmati drama dari jauh. Mereka justru ternyata memiliki tingkat empati yang mendalam, mampu merasakan setiap emosi yang ditampilkan para peserta acara tersebut.

Ketika seorang kontestan mengalami kemenangan atau kegagalan, penonton setia reality TV turut merasakan getaran emosional yang sama, seolah-olah mereka berada dalam situasi tersebut.

Kegemaran mereka terhadap acara ini mencerminkan kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan dengan orang lain secara mendalam.

Para penggemar reality TV sering kali ditemukan mampu membangun koneksi emosional yang kuat dengan para peserta, bahkan tanpa pernah bertemu langsung.

Mereka bisa mengidentifikasi pergulatan batin, konflik internal, dan momen-momen kebahagiaan yang dialami para peserta dengan sangat detail.

2. Keingintahuan mendalam tentang perilaku manusia

Editor: Setyo Adi Nugroho
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