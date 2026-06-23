Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 23 Juni 2026 | 18.21 WIB

Awet Muda dari Usia Sebenarnya, 6 Zodiak Ini Pancarkan Aura yang Sangat Positif

ilustrasi orang yang awet muda. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang awet muda. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Sebagian orang terlihat tetap awet muda tanpa harus mengandalkan perawatan kulit yang mahal atau produk kecantikan tertentu.

Meski usia terus bertambah, penampilan mereka seolah tidak banyak berubah. Dalam astrologi, fenomena ini diyakini berkaitan dengan karakter zodiak tertentu.

Mengutip Parent From Heart, ada beberapa zodiak yang dikenal memiliki daya tarik dan aura muda yang tetap terjaga hingga usia dewasa. Apakah Anda termasuk di antaranya?

1. Gemini

Gemini memiliki keingintahuan alami dan energi menyenangkan yang membuat mereka tampak lebih muda dari usia sebenarnya.

Kecintaan pada kesenangan, pembelajaran, dan bersosialisasi membuat mereka tampak awet muda dan bersemangat.

Mereka jarang menganggap hidup terlalu serius, ini membantunya terhindar dari stres yang dapat menyebabkan penuaan dini.

2. Leo

Leo memiliki energi percaya diri dan cemerlang yang membuat mereka tampak muda, berapa pun usia aslinya.

Semangat hidup dan karisma alami membuat mereka menonjol, serta kecintaan pada perawatan diri membuat dirinya sangat memperhatikan penampilan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
5 Weton Perempuan Ini Punya Paras Cantik dan Awet Muda Menurut Primbon Jawa, Penasaran? - Image
Zodiak

5 Weton Perempuan Ini Punya Paras Cantik dan Awet Muda Menurut Primbon Jawa, Penasaran?

Sabtu, 13 Juni 2026 | 19.20 WIB

10 Kebiasaan Gaya Hidup ala Orang Asia Tenggara yang Bikin Awet Muda dan Mendukung Kesehatan - Image
Kepribadian

10 Kebiasaan Gaya Hidup ala Orang Asia Tenggara yang Bikin Awet Muda dan Mendukung Kesehatan

Selasa, 9 Juni 2026 | 18.03 WIB

Perawatan Kombinasi untuk Kulit Lebih Sehat dan Awet Muda, Kuncinya Bukan Cuma Rajin Pakai Skincare - Image
Lifestyle

Perawatan Kombinasi untuk Kulit Lebih Sehat dan Awet Muda, Kuncinya Bukan Cuma Rajin Pakai Skincare

Selasa, 2 Juni 2026 | 14.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

3

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?

4

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

5

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

6

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

7

Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team

8

Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia

9

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore