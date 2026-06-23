Awet Muda dari Usia Sebenarnya, 6 Zodiak Ini Pancarkan Aura yang Sangat Positif

JawaPos.com – Sebagian orang terlihat tetap awet muda tanpa harus mengandalkan perawatan kulit yang mahal atau produk kecantikan tertentu.

Meski usia terus bertambah, penampilan mereka seolah tidak banyak berubah. Dalam astrologi, fenomena ini diyakini berkaitan dengan karakter zodiak tertentu.

Mengutip Parent From Heart, ada beberapa zodiak yang dikenal memiliki daya tarik dan aura muda yang tetap terjaga hingga usia dewasa. Apakah Anda termasuk di antaranya?

1. Gemini

Gemini memiliki keingintahuan alami dan energi menyenangkan yang membuat mereka tampak lebih muda dari usia sebenarnya.

Kecintaan pada kesenangan, pembelajaran, dan bersosialisasi membuat mereka tampak awet muda dan bersemangat.

Mereka jarang menganggap hidup terlalu serius, ini membantunya terhindar dari stres yang dapat menyebabkan penuaan dini.

2. Leo

Leo memiliki energi percaya diri dan cemerlang yang membuat mereka tampak muda, berapa pun usia aslinya.