Anda Diam-Diam Merasa Kesepian Ketika 7 Kebiasaan Ini Menjadi Rutinitas Harian Anda Menurut Psikologi

seseorang yang seharian bermain media sosial / foto: Magnific/beststudio

JawaPos.com - Di tengah dunia yang semakin terhubung oleh teknologi, rasa kesepian justru menjadi pengalaman yang semakin umum. Ironisnya, kesepian tidak selalu terlihat dari luar. Seseorang bisa memiliki banyak teman di media sosial, bekerja di lingkungan yang ramai, bahkan hidup bersama keluarga, tetapi tetap merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan.



Psikologi menjelaskan bahwa kesepian bukan sekadar kondisi tidak memiliki teman. Kesepian adalah perasaan bahwa kebutuhan emosional untuk terhubung dengan orang lain tidak terpenuhi. Karena itu, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang merasa kesepian. Mereka menganggap perubahan perilaku yang terjadi hanyalah bagian dari rutinitas biasa.



Padahal, tanpa disadari, kebiasaan-kebiasaan tertentu bisa menjadi sinyal bahwa seseorang sedang mengalami kesepian secara emosional. Jika kebiasaan tersebut terus berulang setiap hari, ada baiknya mulai memperhatikan kondisi kesehatan mental sendiri.



Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (3/7), terdapat tujuh kebiasaan yang menurut berbagai temuan dalam psikologi sering muncul pada orang yang diam-diam merasa kesepian.



1. Terlalu Lama Menghabiskan Waktu dengan Ponsel atau Media Sosial



Sekilas, membuka media sosial tampak seperti cara untuk tetap terhubung dengan orang lain. Namun dalam praktiknya, aktivitas ini sering kali hanya memberikan ilusi kedekatan.



Seseorang yang merasa kesepian cenderung lebih sering menggulir lini masa, menonton video tanpa henti, atau melihat kehidupan orang lain selama berjam-jam. Aktivitas tersebut memberikan distraksi sementara, tetapi jarang memenuhi kebutuhan akan hubungan yang benar-benar bermakna.



Penelitian psikologi menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara pasif—seperti hanya melihat unggahan orang lain tanpa berinteraksi—justru dapat meningkatkan rasa kesepian. Hal ini terjadi karena seseorang mulai membandingkan kehidupannya dengan orang lain dan merasa semakin terasing.



Jika setiap kali merasa bosan atau kosong Anda langsung mengambil ponsel tanpa tujuan yang jelas, mungkin itu bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara bawah sadar untuk mengisi kekosongan emosional.



2. Menghindari Ajakan Bertemu, Padahal Dalam Hati Ingin Ditemani



Kesepian sering menciptakan paradoks.



Seseorang sebenarnya ingin ditemani, tetapi justru menolak ajakan untuk berkumpul. Alasannya bisa bermacam-macam: merasa lelah, malas keluar rumah, tidak percaya diri, atau takut menjadi beban bagi orang lain.



Psikologi mengenal pola ini sebagai bentuk penarikan diri sosial. Ketika seseorang merasa hubungan sosialnya tidak lagi memuaskan, ia mulai menarik diri untuk melindungi diri dari kemungkinan penolakan atau kekecewaan.



Sayangnya, semakin sering seseorang mengisolasi diri, semakin kuat pula rasa kesepiannya. Siklus ini terus berulang hingga akhirnya menjadi kebiasaan harian.



3. Terus-Menerus Menyibukkan Diri Agar Tidak Perlu Merasakan Kekosongan



Bekerja keras bukanlah hal yang buruk. Namun ada perbedaan besar antara produktif dan menggunakan kesibukan sebagai pelarian.



Orang yang diam-diam merasa kesepian sering memenuhi jadwal mereka dengan pekerjaan, tugas rumah, belajar, olahraga, atau aktivitas lain tanpa memberi ruang untuk beristirahat.



Ketika akhirnya semua pekerjaan selesai dan suasana menjadi tenang, muncul perasaan kosong yang selama ini berusaha dihindari.



Psikolog menyebut mekanisme ini sebagai bentuk penghindaran emosional. Kesibukan dijadikan tameng agar seseorang tidak perlu menghadapi perasaan yang sebenarnya sedang dialami.



Jika Anda merasa gelisah setiap kali tidak memiliki aktivitas, mungkin masalahnya bukan karena Anda tidak suka diam, tetapi karena diam membuat emosi yang terpendam mulai muncul.



4. Sulit Menceritakan Perasaan kepada Orang Lain



Orang yang kesepian belum tentu tidak memiliki teman. Banyak di antaranya justru memiliki lingkungan sosial yang cukup luas.



Yang menjadi masalah adalah mereka merasa tidak benar-benar dipahami.



Akibatnya, mereka memilih menyimpan semua masalah sendiri. Ketika ditanya, jawabannya hampir selalu, "Aku baik-baik saja."



Lama-kelamaan, kebiasaan memendam perasaan membuat seseorang merasa semakin jauh dari orang-orang di sekitarnya. Hubungan yang terlihat akrab dari luar ternyata tidak memberikan rasa aman secara emosional.



Psikologi menunjukkan bahwa kemampuan berbagi emosi dengan orang yang dipercaya merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan mental dan mengurangi rasa kesepian.



5. Terlalu Sering Berbicara kepada Diri Sendiri atau Tenggelam dalam Lamunan



Semua orang sesekali berbicara kepada diri sendiri. Itu adalah hal yang normal.



Namun ketika aktivitas ini menjadi sangat sering, disertai lamunan panjang mengenai percakapan imajiner, masa lalu, atau skenario yang belum tentu terjadi, hal tersebut bisa menjadi tanda bahwa otak sedang berusaha memenuhi kebutuhan interaksi sosial.



Orang yang kesepian sering menciptakan dialog batin sebagai pengganti komunikasi yang tidak mereka dapatkan di dunia nyata.



Meskipun hal ini bukan sesuatu yang selalu berbahaya, jika terjadi terus-menerus dan menggantikan interaksi sosial yang sesungguhnya, kondisi tersebut layak diperhatikan.



6. Merasa Sangat Bahagia Saat Mendapat Perhatian Kecil



Pernah merasa suasana hati langsung membaik hanya karena seseorang mengirim pesan singkat, menyapa, atau memberi pujian sederhana?



Tentu saja semua orang senang diperlakukan dengan baik. Namun bagi orang yang sedang kesepian, perhatian kecil bisa terasa jauh lebih berarti daripada biasanya.



Hal ini terjadi karena kebutuhan emosional mereka sudah lama tidak terpenuhi. Sedikit bentuk kepedulian pun terasa seperti sesuatu yang sangat berharga.



Di sisi lain, ketika pesan tidak segera dibalas atau seseorang terlihat menjauh, mereka juga lebih mudah merasa sedih atau ditolak.



Psikologi menjelaskan bahwa kebutuhan akan keterikatan sosial merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, respons emosional terhadap perhatian maupun penolakan menjadi lebih kuat.



7. Hari Terasa Berjalan Begitu Cepat, tetapi Tetap Terasa Hampa



Kesibukan bisa membuat waktu berlalu tanpa terasa.



Namun ada kondisi lain yang sering dialami orang yang kesepian: hari-hari terus berganti, pekerjaan selesai, aktivitas berjalan normal, tetapi tetap muncul pertanyaan, "Kenapa rasanya hidup kosong?"



Perasaan ini muncul karena manusia tidak hanya membutuhkan pencapaian, tetapi juga koneksi emosional.



Psikologi positif menjelaskan bahwa kesejahteraan hidup dibangun oleh beberapa komponen, termasuk hubungan yang hangat dengan orang lain. Tanpa hubungan tersebut, berbagai keberhasilan sering kali terasa kurang bermakna.



Jika setiap malam Anda merasa ada sesuatu yang hilang meskipun semua kewajiban telah selesai, mungkin tubuh Anda sedang memberi sinyal bahwa yang kurang bukan produktivitas, melainkan kedekatan dengan orang lain.



Mengapa Kesepian Sering Tidak Disadari?



Kesepian berkembang secara perlahan.



Ia tidak datang seperti sakit kepala yang langsung terasa. Sebaliknya, ia muncul sedikit demi sedikit melalui perubahan kebiasaan, pola pikir, dan cara seseorang menjalani hari.



Banyak orang mengira mereka hanya sedang sibuk, sedang fokus mengejar karier, atau memang memiliki kepribadian introvert. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kebutuhan emosional mereka sudah lama tidak terpenuhi.



Penting untuk dipahami bahwa menjadi introvert tidak sama dengan merasa kesepian. Introvert menikmati waktu sendiri, tetapi tetap membutuhkan hubungan yang berkualitas. Sebaliknya, orang yang kesepian tetap merasa hampa meskipun sedang sendirian atau bahkan berada di tengah keramaian.



Apa yang Bisa Dilakukan?



Jika Anda mengenali beberapa kebiasaan di atas dalam kehidupan sehari-hari, tidak berarti ada sesuatu yang salah dengan diri Anda. Kesepian adalah pengalaman manusia yang sangat umum.



Yang terpenting adalah mulai mengambil langkah kecil untuk membangun kembali hubungan yang bermakna.



Beberapa cara yang dapat dicoba antara lain:



Menghubungi teman lama dan memulai percakapan sederhana.

Meluangkan waktu bertemu keluarga tanpa gangguan ponsel.

Bergabung dengan komunitas yang sesuai dengan minat.

Mengurangi penggunaan media sosial secara pasif.

Berlatih mengungkapkan perasaan kepada orang yang dipercaya.

Jika rasa kesepian berlangsung lama dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, mempertimbangkan untuk berbicara dengan psikolog dapat menjadi langkah yang bijaksana.

Penutup



Kesepian tidak selalu terlihat dari wajah seseorang. Banyak orang tetap tersenyum, bekerja dengan baik, dan menjalani rutinitas seperti biasa, padahal di dalam hati mereka merasa kosong.



Tujuh kebiasaan di atas bukanlah alat diagnosis, tetapi dapat menjadi pengingat untuk lebih peka terhadap kondisi emosional diri sendiri. Psikologi menunjukkan bahwa manusia membutuhkan hubungan yang hangat, rasa diterima, dan kesempatan untuk benar-benar didengarkan.



Jika beberapa kebiasaan tersebut terasa sangat akrab, jangan terburu-buru menghakimi diri sendiri. Anggaplah itu sebagai sinyal bahwa sudah waktunya memberi perhatian lebih pada kebutuhan emosional Anda. Sering kali, langkah sederhana seperti memulai percakapan, menerima ajakan bertemu, atau membuka diri kepada orang yang dipercaya dapat menjadi awal dari berkurangnya rasa kesepian dan tumbuhnya kembali koneksi yang bermakna.