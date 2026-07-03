9 Alasan Orang yang Belanja Bahan Makanan Online Lebih Bahagia Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa kemudahan tidak selalu buruk, terutama saat digunakan untuk melindungi waktu yang berharga dalam kehidupan sehari-hari.

Orang yang memilih belanja bahan makanan secara online dibanding pergi ke toko fisik ternyata cenderung jauh lebih bahagia secara mental.

Kebiasaan ini membebaskan mereka dari kecemasan berbelanja langsung sekaligus melepaskan diri dari kekacauan ruang publik yang melelahkan.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (3/6), berikut sembilan alasan mengapa orang yang belanja bahan makanan secara online cenderung lebih bahagia berdasarkan sudut pandang psikologi.

1. Memiliki lebih banyak waktu luang

Banyak orang menghabiskan waktu luang mereka untuk pekerjaan rumah tangga yang membuatnya terasa seperti pekerjaan tambahan tanpa henti.

Orang dewasa melaporkan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi saat mereka membelanjakan uang untuk layanan yang menghemat waktu mereka.