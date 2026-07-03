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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 4 Juli 2026 | 04.58 WIB

Kata Psikologi, Orang yang Memperlakukan Hewan Peliharaan Seperti Keluarganya Sendiri Memiliki 7 Sifat

ilustrasi orang yang memelihara kucing. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang memelihara kucing. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Beberapa orang sering kali memperlakukan hewan peliharaan mereka seperti bagian dari anggota keluarga.

Ternyata hal ini dapat dikaitkan dengan kepribadian, di mana psikologi mengungkap bahwa cara seseorang berinteraksi dengan hewan peliharaan bisa menjelaskan banyak hal tentang dirinya sendiri.

Dilansir geediting, berikut tujuh sifat orang-orang yang memperlakukan hewan peliharaan seperti anggota keluarganya.

1. Empati

Hewan peliharaan pandai menonjolkan sisi empati pemilik dan orang-orang yang menganggap peliharaannya sebagai keluarga cenderung sangat berempati.

Mereka dapat merasakan ketika hewan peliharaannya senang, sedih, cemas, atau tidak sehat, lalu meresponsnya dengan tepat.

Rasa empati yang meningkat ini meluas melampaui hubungan mereka dengan hewan peliharaan dan juga ke dalam interaksinya dengan orang lain.

2. Tanggung jawab

Orang yang memperlakukan hewan peliharaan mereka seperti anggota keluarga cenderung menjadi individu yang bertanggung jawab.

Mereka memahami bahwa hewan peliharaan bergantung padanya dalam segala hal, mulai dari makanan dan olahraga hingga kasih sayang dan persahabatan.

Editor: Hanny Suwindari
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