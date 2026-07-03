Menurut Psikologi, Orang yang Lebih Suka Anjing dibanding Kucing Punya 7 Ciri Kepribadian Ini

ilustrasi orang yang memelihara anjing. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Perdebatan antara pecinta kucing dan anjing telah ada sejak lama, di mana hewan peliharaan mengungkapkan banyak hal tentang kepribadian seseorang.
Dunia psikologi dapat memberikan pandangan sekilas tentang kompleksitas perilaku dan preferensi manusia.
Memilih anjing dibanding kucing bukan hanya tentang hewan mana yang menurut Anda lebih lucu, melainkan mencerminkan ciri-ciri kepribadian tertentu.
Dilansir geediting, psikologi menunjukkan bahwa mereka yang menyukai anjing sering kali memiliki tujuh ciri kepribadian ini.
1. Ekstrovert
Psikologi menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara menyukai anjing dan kepribadian ekstrovert.
Anjing adalah makhluk sosial, sering kali membutuhkan lebih banyak perhatian dan interaksi dibandingkan dengan kucing.
Kecenderungan alami terhadap sosialisasi pada anjing dapat menarik individu yang lebih ramah dan ekstrovert.
2. Mereka lebih patuh
Psikologi menunjukkan bahwa orang yang menyukai anjing cenderung lebih patuh dan taat, seperti anjing kesayangannya.
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