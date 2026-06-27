Jika Anda Mengembalikan Troli Belanja Tanpa Diminta, Anda Mungkin Punya 8 Ciri Kepribadian Langka Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda selesai berbelanja, memasukkan barang ke dalam mobil atau motor, lalu berjalan kembali hanya untuk mengembalikan troli ke tempatnya? Tidak ada yang mengawasi. Tidak ada hadiah. Tidak ada hukuman jika Anda membiarkannya begitu saja.

Namun, Anda tetap melakukannya.

Bagi sebagian orang, tindakan ini terlihat sepele. Hanya butuh waktu satu atau dua menit. Tetapi dalam psikologi sosial, kebiasaan kecil seperti ini sering kali mencerminkan pola berpikir, nilai, dan karakter seseorang.

Mengembalikan troli belanja memang bukan tes kepribadian resmi. Tidak ada penelitian yang menyatakan bahwa semua orang yang melakukan hal ini pasti memiliki sifat tertentu. Namun, berbagai temuan dalam psikologi menunjukkan bahwa perilaku prososial sederhana sering berkaitan dengan kualitas-kualitas kepribadian yang positif.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (26/6), jika Anda termasuk orang yang selalu mengembalikan troli belanja tanpa harus diingatkan, berikut delapan ciri kepribadian yang mungkin Anda miliki.

1. Anda Memiliki Tanggung Jawab Pribadi yang Tinggi

Salah satu alasan seseorang mengembalikan troli adalah karena mereka merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri.

Mereka tidak berpikir:

"Nanti juga ada petugas yang membereskannya."

Sebaliknya, mereka berpikir:

"Ini tanggung jawab saya karena saya yang menggunakannya."

Dalam psikologi, orang dengan rasa tanggung jawab pribadi yang tinggi cenderung tidak bergantung pada pengawasan eksternal. Mereka melakukan hal yang benar karena memang percaya itulah yang seharusnya dilakukan.

Sikap seperti ini biasanya juga terlihat dalam aspek kehidupan lain, seperti:

Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Mengakui kesalahan tanpa mencari kambing hitam.

Menepati janji.

Menjaga barang milik bersama.