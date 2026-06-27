Jika Anda Mengembalikan Troli Belanja Tanpa Diminta, Anda Mungkin Punya 8 Ciri Kepribadian Langka Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mengembalikan troli belanjaan tanpa diminta / foto: Magnific/gorynvd
JawaPos.com - Pernahkah Anda selesai berbelanja, memasukkan barang ke dalam mobil atau motor, lalu berjalan kembali hanya untuk mengembalikan troli ke tempatnya? Tidak ada yang mengawasi. Tidak ada hadiah. Tidak ada hukuman jika Anda membiarkannya begitu saja.
Namun, Anda tetap melakukannya.
Bagi sebagian orang, tindakan ini terlihat sepele. Hanya butuh waktu satu atau dua menit. Tetapi dalam psikologi sosial, kebiasaan kecil seperti ini sering kali mencerminkan pola berpikir, nilai, dan karakter seseorang.
Mengembalikan troli belanja memang bukan tes kepribadian resmi. Tidak ada penelitian yang menyatakan bahwa semua orang yang melakukan hal ini pasti memiliki sifat tertentu. Namun, berbagai temuan dalam psikologi menunjukkan bahwa perilaku prososial sederhana sering berkaitan dengan kualitas-kualitas kepribadian yang positif.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (26/6), jika Anda termasuk orang yang selalu mengembalikan troli belanja tanpa harus diingatkan, berikut delapan ciri kepribadian yang mungkin Anda miliki.
1. Anda Memiliki Tanggung Jawab Pribadi yang Tinggi
Salah satu alasan seseorang mengembalikan troli adalah karena mereka merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri.
Mereka tidak berpikir:
"Nanti juga ada petugas yang membereskannya."
Sebaliknya, mereka berpikir:
"Ini tanggung jawab saya karena saya yang menggunakannya."
Dalam psikologi, orang dengan rasa tanggung jawab pribadi yang tinggi cenderung tidak bergantung pada pengawasan eksternal. Mereka melakukan hal yang benar karena memang percaya itulah yang seharusnya dilakukan.
Sikap seperti ini biasanya juga terlihat dalam aspek kehidupan lain, seperti:
Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
Mengakui kesalahan tanpa mencari kambing hitam.
Menepati janji.
Menjaga barang milik bersama.
Orang-orang seperti ini tidak menunggu orang lain bertindak terlebih dahulu.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Ekuador vs Jerman di Piala Dunia 2026: Der Panzer Kejar Rekor Sempurna di Fase Grup