8 Kesalahan Etiket Kecil yang Membuat Orang Tampak Kurang Beradab Tanpa Disadari Menurut Psikologi

seseorang yang tidak mendengarkan orang dengan baik / foto: Magnific/alexkich

JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial, kesan pertama sering kali terbentuk bukan dari hal besar, melainkan dari detail kecil yang tampak sepele. Psikologi sosial menunjukkan bahwa otak manusia sangat sensitif terhadap “isyarat mikro” dalam perilaku orang lain—cara berbicara, gestur, hingga kebiasaan kecil yang dilakukan tanpa sadar.



Masalahnya, banyak orang menganggap dirinya sudah bersikap sopan, padahal beberapa kebiasaan kecil justru mengirim sinyal sosial yang negatif. Bukan karena mereka “tidak beradab”, tetapi karena etiket itu bekerja pada level yang sering tidak disadari.



Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (2/7), terdapat delapan kesalahan etiket kecil yang bisa membuat seseorang terlihat kurang beradab menurut sudut pandang psikologi sosial dan perilaku.



1. Tidak benar-benar mendengarkan saat orang lain berbicara



Salah satu kesalahan paling umum adalah “pura-pura mendengar”. Secara fisik hadir, tetapi pikiran berada di tempat lain—menunggu giliran bicara, memikirkan balasan, atau sibuk dengan ponsel.



Dalam psikologi komunikasi, ini disebut pseudo-listening. Orang lain biasanya bisa menangkap ketidakhadiran perhatian melalui kontak mata yang kosong, respons yang terlambat, atau jawaban yang tidak relevan.



Dampaknya bukan hanya dianggap tidak sopan, tetapi juga membuat orang lain merasa tidak dihargai. Otak manusia sangat sensitif terhadap validasi sosial; ketika tidak merasa didengar, muncul persepsi bahwa kita tidak dianggap penting.



2. Memotong pembicaraan orang lain



Memotong pembicaraan sering kali tidak disadari, terutama saat seseorang merasa antusias atau ingin terlihat pintar. Namun dalam interaksi sosial, ini dianggap sebagai bentuk dominasi percakapan.



Secara psikologis, interupsi yang sering terjadi menciptakan kesan bahwa seseorang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain.



Penelitian dalam komunikasi menunjukkan bahwa orang yang sering disela cenderung menilai lawan bicaranya sebagai kurang sopan dan kurang empatik, bahkan jika isi ucapannya sebenarnya positif.



3. Terlalu sering melihat ponsel saat interaksi sosial



Fenomena ini bahkan punya istilah: phubbing (phone snubbing), yaitu mengabaikan orang di depan kita karena ponsel.



Meskipun terlihat kecil, efek psikologisnya cukup besar. Studi menunjukkan bahwa penggunaan ponsel saat percakapan menurunkan rasa kedekatan emosional dan meningkatkan persepsi penolakan sosial.



Secara evolusioner, perhatian adalah bentuk “mata uang sosial”. Ketika perhatian kita dialihkan ke ponsel, orang lain secara otomatis merasa dirinya bukan prioritas.



4. Tidak menjaga volume suara di ruang publik



Berbicara terlalu keras di tempat umum sering kali tidak disadari oleh pelakunya. Namun bagi orang lain, ini bisa terasa mengganggu bahkan agresif.



Dalam psikologi lingkungan, ini terkait dengan konsep auditory boundary violation—ketika seseorang melanggar batas kenyamanan suara orang lain.



Orang yang tidak bisa menyesuaikan volume suaranya sering kali dipersepsikan kurang peka terhadap lingkungan sosial, yang secara halus menurunkan citra sopan santun mereka.



5. Mengabaikan “ruang pribadi” orang lain



Setiap budaya memiliki konsep personal space, tetapi secara umum manusia memiliki zona nyaman fisik tertentu.



Terlalu dekat saat berbicara, menyentuh tanpa izin, atau berdiri terlalu rapat bisa memicu rasa tidak nyaman. Ini bukan hanya soal budaya, tetapi juga respons biologis—otak menilai kedekatan fisik sebagai potensi ancaman jika tidak diharapkan.



Orang yang sering melanggar ruang pribadi cenderung dianggap tidak peka, meskipun niatnya mungkin ramah.



6. Tidak mengucapkan terima kasih dalam situasi kecil



Banyak orang hanya mengucapkan terima kasih dalam situasi “besar”. Padahal justru interaksi kecil—seperti menerima bantuan ringan, diberi jalan, atau dilayani—adalah momen penting dalam etiket sosial.



Menurut psikologi sosial, rasa terima kasih berfungsi sebagai “lem sosial” yang memperkuat hubungan antarindividu. Ketika tidak diucapkan, interaksi terasa dingin dan transaksional.



Dalam jangka panjang, orang yang jarang menunjukkan apresiasi kecil sering dianggap kurang hangat atau kurang berempati.



7. Ekspresi wajah yang tidak sesuai konteks



Wajah datar saat orang lain sedang antusias, tersenyum di momen serius, atau terlihat bosan saat percakapan berlangsung adalah bentuk emotional mismatch.



Manusia sangat bergantung pada ekspresi nonverbal untuk membaca niat orang lain. Bahkan sebelum memahami kata-kata, otak sudah menilai “apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak” berdasarkan ekspresi.



Ketidaksesuaian ekspresi sering membuat orang lain merasa tidak nyaman, karena sinyal emosional yang diterima menjadi ambigu.



8. Terlalu sering membicarakan diri sendiri



Membagikan pengalaman pribadi itu sehat, tetapi ketika percakapan selalu kembali ke diri sendiri, ini menciptakan kesan self-centered communication.



Dalam psikologi sosial, percakapan yang seimbang adalah yang memiliki “pertukaran perhatian”. Jika satu pihak mendominasi cerita tentang dirinya, pihak lain akan merasa hanya menjadi pendengar pasif.



Efeknya tidak selalu langsung terlihat, tetapi dalam jangka panjang orang akan menilai individu tersebut sebagai kurang peduli pada perspektif orang lain.



Penutup



Etiket bukan hanya tentang aturan formal seperti cara makan atau cara berpakaian. Lebih dalam dari itu, etiket adalah tentang bagaimana kita membuat orang lain merasa dihargai dalam interaksi kecil sehari-hari.



Yang menarik, sebagian besar kesalahan di atas bukan berasal dari niat buruk, melainkan kebiasaan otomatis yang tidak disadari. Inilah mengapa kesadaran sosial (social awareness) menjadi keterampilan penting dalam kehidupan modern.



Pada akhirnya, orang jarang mengingat kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mereka selalu mengingat bagaimana kita membuat mereka merasa.