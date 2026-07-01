7 Kebiasaan Halus yang Membuat Anda Tampak Dingin dan Sulit Didekati Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa sudah bersikap biasa saja, tetapi orang lain terlihat enggan memulai percakapan? Atau mungkin Anda sering mendengar komentar seperti, "Awalnya saya kira kamu galak," padahal Anda merasa tidak melakukan sesuatu yang salah.

Fenomena ini sebenarnya cukup umum. Dalam psikologi, kesan pertama sering kali terbentuk hanya dalam hitungan detik. Menariknya, bukan hanya kata-kata yang menentukan bagaimana orang lain menilai kita, tetapi juga bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara, hingga kebiasaan kecil yang dilakukan tanpa sadar.

Beberapa perilaku memang tidak dimaksudkan untuk menjauhkan orang lain. Namun, jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang terlihat dingin, tertutup, atau sulit didekati.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (1/7), terdapat tujuh kebiasaan halus yang menurut berbagai temuan psikologi dapat membuat Anda tampak kurang ramah tanpa Anda sadari.

1. Terlalu Jarang Tersenyum

Senyum merupakan salah satu sinyal sosial paling sederhana yang menunjukkan bahwa seseorang aman untuk diajak berinteraksi. Dalam psikologi sosial, ekspresi wajah yang hangat membantu membangun rasa percaya dan mengurangi kecanggungan saat bertemu orang baru.

Sebaliknya, wajah yang terus-menerus datar atau serius sering kali disalahartikan sebagai tanda ketidaktertarikan atau bahkan sikap tidak bersahabat.

Hal ini bukan berarti Anda harus tersenyum sepanjang waktu. Namun, memberikan senyum ringan saat bertemu seseorang, menyapa rekan kerja, atau melakukan kontak mata dapat menciptakan kesan yang jauh lebih hangat.

Banyak orang yang memiliki "resting serious face" sebenarnya sangat ramah, tetapi ekspresi alami mereka membuat orang lain ragu untuk mendekat terlebih dahulu.