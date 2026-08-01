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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 19.22 WIB

4 Zodiak yang Terlindung dari Aura Negatif, Mampu Merasakan Hal-Hal Tidak Kasat Mata

Ilustrasi sunset/Magnific - Image

Ilustrasi sunset/Magnific

JawaPos.com-Ada beberapa zodiak yang dianggap memiliki kemampuan alami untuk menangkal pengaruh negatif tanpa berusaha lebih keras.

Mereka memiliki perlindungan dari diri sendiri untuk menghadapi aura negatif saat menjalani kehidupan.

Berdasarkan informasi dari laman parade.com berikut tiga zodiak yang dipercaya terlindung dari aura-aura negatif.  

Scorpio memiliki aura kuat dan misterius. Mereka mampu membuat orang lain tidak mau menunjukkan niat buruk pada mereka. Scorpio dikenal memiliki intuisi yang sangat tajam. Mereka mampu merasakan datangnya energi negatif sebelum benar-benar terjadi. Kemampuan ini yang membuat scorpio sulit dipengaruhi energi negatif yang merugikan.

Capricorn cenderung percaya bahwa setiap tindakan akan membawa konsekuensi tersendiri. Hal itulah yang melindungi mereka dari pengaruh-pengaruh negatif. Capricorn menjalani hidup dengan langkah perlahan tapi pasti. Sehingga tidak mudah memancing kecemburuan orang-orang disekitarnya.

Pisces sering digambarkan memiliki hubungan yang erat dengan dunia batin dan energi spiritual. Koneksi tersebut yang membentuk semacam perlindungan terhadap energi negatif yang merugikan. Kepribadian tersebut yang diyakini mampu meredam rasa iri dan niat buruk dari orang lain sehingga lebih mudah terhindar dari energi-energi negatif. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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