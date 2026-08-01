4 Zodiak yang Terlindung dari Aura Negatif, Mampu Merasakan Hal-Hal Tidak Kasat Mata

JawaPos.com-Ada beberapa zodiak yang dianggap memiliki kemampuan alami untuk menangkal pengaruh negatif tanpa berusaha lebih keras.

Mereka memiliki perlindungan dari diri sendiri untuk menghadapi aura negatif saat menjalani kehidupan.

Berdasarkan informasi dari laman parade.com berikut tiga zodiak yang dipercaya terlindung dari aura-aura negatif.

Scorpio

Scorpio memiliki aura kuat dan misterius. Mereka mampu membuat orang lain tidak mau menunjukkan niat buruk pada mereka. Scorpio dikenal memiliki intuisi yang sangat tajam. Mereka mampu merasakan datangnya energi negatif sebelum benar-benar terjadi. Kemampuan ini yang membuat scorpio sulit dipengaruhi energi negatif yang merugikan.

Capricorn

Capricorn cenderung percaya bahwa setiap tindakan akan membawa konsekuensi tersendiri. Hal itulah yang melindungi mereka dari pengaruh-pengaruh negatif. Capricorn menjalani hidup dengan langkah perlahan tapi pasti. Sehingga tidak mudah memancing kecemburuan orang-orang disekitarnya.

Pisces