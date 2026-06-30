Bukan karena Dijauhi, 3 Kebiasaan Ini Bikin Seseorang Diam-diam Dibenci

JawaPos.com - Di dunia yang ideal, kita tentu berharap bisa disukai oleh semua orang, mulai dari sahabat, rekan kerja, hingga orang asing yang baru ditemui. Namun, kenyataan hidup sering kali menunjukkan gambaran yang berbeda. Ramah atau baik saja terkadang tidak cukup, karena akan selalu ada momen di mana seseorang merasa tidak cocok atau bahkan tidak menyukai kita secara personal.

Bagi Anda yang memiliki kecenderungan selalu ingin menyenangkan orang lain (people-pleaser), penolakan sosial semacam ini tentu terasa sangat berat untuk diterima. Padahal, ketidaksukaan orang lain tidak selalu lahir dari niat buruk yang disengaja. Faktanya, banyak orang yang dijauhi justru karena menunjukkan perilaku keliru yang tidak mereka sadari dalam interaksi sehari-hari.

Para pakar psikologi hubungan mengungkapkan ada tiga kebiasaan utama yang paling sering membuat seseorang diam-diam tidak disukai dalam lingkaran sosial.

1. Terjebak dalam Batas Tipis Antara Percaya Diri dan Keangkuhan Media modern sering kali mempopulerkan stereotip "karakter arogan yang menarik" lewat tokoh-tokoh fiksi di film atau televisi. Karakter tersebut mungkin terlihat unik dan menggemaskan di layar kaca, namun realitasnya akan sangat berbeda saat dihadapkan langsung di dunia nyata.

Sikap yang condong sombong atau angkuh secara instan akan membuat lawan bicara merasa tidak nyaman dan dihargai. Sadar atau tidak, sangat penting bagi kita untuk rutin mengevaluasi bahasa tubuh dan cara menampilkan diri agar tidak memberikan kesan superior di depan orang lain.

2. Menjadi Komunikator Buruk yang Enggan Mendengarkan Sudah menjadi rahasia umum bahwa seorang pendengar yang baik cenderung jauh lebih mudah disukai dalam pergaulan karena mereka mampu membuat orang lain merasa dihargai. Sebaliknya, terus-menerus membicarakan diri sendiri dan menunjukkan rentang perhatian yang pendek akan langsung mengusir ketertarikan orang lain.

Banyak individu yang gagal menyadari bahwa mereka memiliki kebiasaan mendengarkan yang buruk, seperti sibuk memikirkan kalimat balasan dibanding menyimak secara aktif. Sebuah studi ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal Psychological Science bahkan menunjukkan bahwa manusia rata-rata hanya mengingat sekitar setengah dari apa yang dikatakan orang lain dalam sebuah percakapan. Sifat abai dan sering membuat asumsi sepihak inilah yang memicu retaknya komunikasi.

3. Menyebarkan Aura Negatif secara Berlebihan Melampiaskan kekesalan sesekali karena hari yang buruk kepada keluarga atau sahabat terdekat adalah hal yang normal dan sehat. Namun, jika Anda menjadi sosok yang terlalu pesimis dan selalu melihat segala hal dari sudut pandang negatif, orang-orang di sekitar Anda perlahan akan menjauh.