5 Kebiasaan Sepele yang Diam-diam Merusak Tombol Dashboard Mobil

JawaPos.com - Tombol-tombol di dashboard mobil memiliki peran penting untuk mengoperasikan berbagai fitur, mulai dari AC, lampu hazard, hingga sistem hiburan. Meski dirancang agar tahan digunakan dalam waktu lama, bukan berarti komponen ini kebal terhadap kerusakan.

Tanpa disadari, beberapa kebiasaan sehari-hari justru bisa memperpendek usia tombol dashboard. Jika terus dilakukan, tombol bisa macet, kurang responsif, bahkan berhenti berfungsi sehingga kenyamanan dan keamanan berkendara ikut terganggu.

Berikut beberapa penyebab yang perlu kamu waspadai seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia, Selasa (30/6).

1. Terlalu Sering Memarkir Mobil di Bawah Sinar Matahari Langsung Paparan panas yang berlebihan menjadi salah satu penyebab utama tombol dashboard lebih cepat rusak. Saat mobil diparkir di bawah terik matahari dalam waktu lama, suhu di dalam kabin dapat meningkat drastis. Kondisi tersebut membuat material plastik dan komponen di balik tombol terus mengalami perubahan akibat panas.

Dalam jangka panjang, suhu tinggi dapat mempercepat penurunan kualitas komponen elektronik dan membuat bagian luar tombol menjadi lebih mudah retak atau rapuh. Agar kondisi ini tidak terjadi, usahakan parkir di tempat teduh atau gunakan penutup kaca depan untuk membantu mengurangi panas yang masuk ke dalam kabin.

2. Debu yang Menumpuk Bisa Membuat Tombol Macet Banyak orang hanya membersihkan bagian dashboard yang terlihat, padahal debu halus juga bisa masuk ke sela-sela tombol. Jika dibiarkan menumpuk, kotoran tersebut dapat menghambat pergerakan mekanisme di dalam sakelar.

Lama-kelamaan tombol terasa lebih berat saat ditekan atau bahkan tidak kembali ke posisi semula. Membersihkan area dashboard secara rutin menggunakan kuas berbulu halus atau kain microfiber dapat membantu menjaga tombol tetap bersih dan berfungsi dengan baik.

3. Tumpahan Minuman Bisa Menyebabkan Kerusakan yang Lebih Serius Minuman yang tumpah di sekitar dashboard bukan hanya meninggalkan noda, tetapi juga dapat merusak komponen di balik tombol. Cairan, terutama yang mengandung gula, bisa masuk melalui celah kecil dan meninggalkan endapan lengket setelah mengering.