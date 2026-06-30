Evaluasi Keuangan: 7 Kebiasaan Finansial Yang Dikira Bijak Tapi Malah Menguras Uang!

Evaluasi dan perencanaan keuangan yang bijak demi menghindari pemborosan tersembunyi / Foto: Pexels JawaPos.com - Psikologi uang, banyak orang merasa sudah menjalani hidup dengan sangat hemat dan penuh perhitungan.

Mereka mencatat setiap pengeluaran, memburu barang diskon, hingga menahan diri dari gaya hidup mewah demi menjaga stabilitas keuangan.

Namun kebiasaan finansial yang dilakukan tidak berpengaruh pada keuangan, saldo tabungan di akhir bulan tetap saja jalan di tempat atau bahkan minus.

Beberapa kebiasaan finansial yang sekilas terdengar sangat bertanggung jawab dan bijaksana, namun secara sistematis justru menjadi lubang tidak kasat mata yang terus menguras isi rekening.

Melansir dari laman Yourtango pada Selasa (30/06), menyebutkan tujuh kebiasaan finansial yang sering dianggap benar namun sebenarnya salah.

Memahami perbedaan antara taktik hemat yang sejati dengan kebiasaan hemat adalah kunci utama agar tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan terselubung.

Berikut adalah 7 kebiasaan finansial yang dikira bijak namun sebenarnya diam-diam membuat keuangan tidak terkendali.

1. Selalu membeli barang termurah