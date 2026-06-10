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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 11 Juni 2026 | 04.44 WIB

Telah Membaca Salah Satu dari 10 Buku Ini? Anda Memiliki Rasa Ingin Tahu Intelektual yang Lebih Besar Menurut Psikologi

seseorang yang sangat menyukai membaca buku./Magnific/benzoix - Image

seseorang yang sangat menyukai membaca buku./Magnific/benzoix

JawaPos.com - Di tengah era media sosial, video pendek, dan banjir informasi yang serba instan, membaca buku yang menuntut konsentrasi mendalam menjadi sesuatu yang semakin langka. Banyak orang memulai sebuah buku, tetapi hanya sedikit yang benar-benar menyelesaikannya.

Psikologi modern menunjukkan bahwa orang yang memiliki rasa ingin tahu intelektual tinggi cenderung lebih tertarik untuk mengeksplorasi ide-ide kompleks, mempertanyakan asumsi, serta menikmati proses belajar yang berlangsung seumur hidup.

Dalam teori kepribadian Big Five, sifat yang berkaitan dengan rasa ingin tahu intelektual dikenal sebagai Openness to Experience atau keterbukaan terhadap pengalaman.

Orang dengan skor tinggi pada dimensi ini biasanya lebih tertarik pada ilmu pengetahuan, filsafat, seni, sejarah, dan gagasan-gagasan baru. Mereka tidak hanya mencari hiburan, tetapi juga pemahaman yang lebih dalam tentang dunia.

Menariknya, beberapa buku tertentu sering dianggap sebagai "ujian kecil" bagi rasa ingin tahu intelektual seseorang. Buku-buku ini tidak selalu mudah dibaca. Sebagian memerlukan kesabaran, sebagian lainnya memaksa pembaca untuk berpikir ulang tentang kehidupan dan cara mereka memandang dunia.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (10/6), terdapat 10 buku yang sering diasosiasikan dengan rasa ingin tahu intelektual yang tinggi.

1. Sapiens: A Brief History of Humankind – Yuval Noah Harari

Buku ini membawa pembaca menelusuri perjalanan manusia dari zaman pemburu-pengumpul hingga era teknologi modern. Harari menggabungkan sejarah, antropologi, biologi, dan ekonomi menjadi satu narasi yang memikat.

Orang yang menyelesaikan buku ini biasanya memiliki minat besar untuk memahami asal-usul manusia dan bagaimana peradaban terbentuk. Mereka tidak puas hanya mengetahui "apa yang terjadi", tetapi juga ingin memahami "mengapa hal itu terjadi".

Membaca Sapiens sering kali membuat seseorang mempertanyakan berbagai konsep yang dianggap biasa, mulai dari uang, agama, hingga sistem sosial.

Editor: Hanny Suwindari
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