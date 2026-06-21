Menurut Psikologi, Orang yang Tetap Kuat Secara Mental di Usia 70-an ke Atas Memiliki 8 Rutinitas Kecil Ini

seseorang yang kuat secara mental di usia tua./Freepik/Drazen Zigic
JawaPos.com - Usia 70 tahun ke atas sering kali dipandang sebagai fase penurunan—fisik melemah, lingkar sosial menyempit, dan perubahan hidup datang silih berganti.
Namun psikologi modern menunjukkan gambaran yang jauh lebih bernuansa. Banyak lansia justru tampil dengan ketenangan, ketangguhan mental, dan kebijaksanaan emosional yang tidak dimiliki generasi lebih muda.
Menariknya, kekuatan mental di usia lanjut bukan hasil keberuntungan semata. Ia dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
Rutinitas sederhana ini mungkin tampak sepele, tetapi dampaknya sangat besar terhadap kesehatan mental, rasa makna hidup, dan ketahanan menghadapi perubahan.
Dilansir dari Geediting, terdapat delapan rutinitas kecil yang, menurut psikologi, hampir selalu dimiliki oleh orang-orang yang tetap kuat secara mental di usia 70-an ke atas.
1. Memulai Hari dengan Ritme yang Stabil, Bukan Terburu-buru
Orang yang kuat secara mental di usia lanjut tidak memulai hari dengan tergesa-gesa. Mereka memiliki ritme pagi yang relatif konsisten—bangun di jam yang sama, melakukan aktivitas ringan, dan memberi waktu pada diri sendiri untuk “hadir”.
Dalam psikologi, rutinitas yang stabil memberi rasa kontrol dan prediktabilitas, dua hal yang sangat penting ketika usia membawa banyak perubahan di luar kendali. Pagi yang tenang membantu sistem saraf tetap seimbang dan menurunkan kecemasan sepanjang hari.
2. Menjaga Koneksi Sosial, Meski dalam Lingkaran Kecil
Bukan jumlah teman yang penting, melainkan kualitas hubungan. Lansia yang kuat secara mental biasanya tetap menjaga kontak rutin—entah lewat obrolan singkat dengan tetangga, menelepon anak atau cucu, atau berbincang dengan teman lama.
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