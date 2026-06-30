5 Masalah Hubungan yang Dianggap Normal tapi Sebenarnya Tanda Bahaya Secara Psikologi

Masalah hubungan yang dianggap normal tapi sebenarnya tanda bahaya secara psikologi / foto : Magnific/ freepik
JawaPos.com – Banyak masalah hubungan dianggap wajar oleh masyarakat, padahal secara psikologi pola-pola tersebut adalah tanda bahaya yang membutuhkan perhatian serius.
Kurangnya kesadaran membuat banyak orang menjelaskan atau menertawakan perilaku toksik yang sebenarnya perlahan merusak fondasi hubungan mereka sendiri.
Masalah yang menimbulkan kerusakan jangka panjang justru sering kali adalah hal-hal yang dianggap terlalu kecil untuk dikhawatirkan oleh kedua belah pihak.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (30/6), berikut lima masalah hubungan yang dianggap normal namun secara psikologi adalah tanda bahaya dari pola toksik yang lebih serius dan berbahaya.
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1. Selalu butuh tahu di mana pasangan berada setiap saat
Ketika satu pihak dalam hubungan perlu mengontrol segalanya, hubungan itu berhenti menjadi tentang cinta dan mulai berubah menjadi tentang kekuasaan.
Hal ini bisa terlihat seperti terus memeriksa keberadaan pasangan sepanjang hari dan membanjiri ponsel dengan pesan jika tidak segera direspons.
Pola kontrol dalam hubungan terbukti berkaitan dengan gangguan stres pascatrauma dan depresi pada pihak yang mengalaminya secara terus-menerus.
Penelitian menemukan bahwa hampir 40 persen wanita di Amerika Serikat melaporkan pernah mengalami perilaku semacam ini dari pasangan mereka.
Tingginya angka ini menunjukkan betapa umumnya pola kontrol terjadi dan betapa pentingnya mengenali perilaku ini sebagai tanda bahaya yang nyata.
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